 

Кравчук призвал привлечь к ответственности бывшие власти Украины

24.08.2020, 23:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывшие власти Украины должны нести ответственность за потерю Крыма и развязывание конфликта в Донбассе, сообщил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

На соответствующий вопрос он ответил: «Абсолютно». Он заявил, что «нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: «Не стреляйте».

Кравчук рассказал, что «общается» с военными. По их словам, «было достаточно сил», чтобы «остановить этот беспорядок», если бы «из Киева было точное и ясное указание», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинское радио».

Напомним, Кравчук также рассказал, при каких условиях Украина может возобновить водоснабжение Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

14.07 / Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса

21.07 / Приватизация облэнерго должна быть синхронизирована с введением RAB, это будет большая, хорошая победа для всей Украины – замглавы Фонда госимущества Елейко

24.06 / Россия заявила о готовности заключить новый контракт по С-400 с Турцией

21.07 / Россиян предупредили о недоступности дешевого отдыха в Турции

11.08 / Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса

22.07 / Назначена дата суда над россиянином Винником во Франции

13.07 / Разбившийся в Нижегородской области Ан-2 был занят на сельхозработах

14.07 / Экс-полицейский о реформе полиции

06.08 / Пушков: США намерены поощрять новую политику Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска