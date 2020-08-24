Грета Тунберг собралась вернуться в школу
24.08.2020, 23:48, Новости дня
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.
Она сообщила в Twitter, что годичный перерыв в учебе завершился.
«Это так здорово – наконец-то снова вернуться в школу!» – сообщила она.
Напомним, шведка Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. В августе 2019 года Тунберг отправилась в США. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату сделало Тунберг мировой звездой.
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