Украина отметила День Независимости, в Германии подтвердили отравление Навального, в Минске задерживали протестующих. Главное за день

24.08.2020, 23:44, Новости дня

Отравление Навального

24 августа клиника “Шарите” в Берлине подтвердила, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано на сайте больницы.

Состояние Навального остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сказано в релизе.

Протесты в Беларуси

На проходной Минского тракторного завода задержали двух членов координационного совета белорусской оппозиции – Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

К вечеру стало известно, что Ковалькову перевели в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске. Местонахождение Дылевского до сих пор неизвестно.

Около 19.00 в Минске на площади Независимости начали собираться протестующие. ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате свободного микрофона. Некоторых из митингующих силовики задержали.

Украина отметила 29-ю годовщину независимости

24 августа состоялись мероприятия по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В Киеве прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, и родные погибших защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины прапорщику ВСУ Вячеславу Кубраку (посмертно), генеральному конструктору – гендиректору ГП “Государственное Киевское конструкторское бюро “Луч” Олегу Коростелеву, а также поэту и драматургу, народному артисту Украины Юрию Рыбчинскому. Зеленский также вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям.

В рамках празднования в столице прошел концерт: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины.

Трамп стал кандидатом в президенты США

Республиканская партия США на съезде в городе Шарлотт единогласно выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты страны. На пост вице-президента республиканцы выдвинули Майка Пенса. Члены партии приняли решение единогласно.

Встреча в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом выразил надежду на проведение саммита лидеров стран нормандского формата в сентябре.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава МИД России Сергей Лавров присоединится к встрече министров иностранных дел стран – членов “Нормандской четверки”.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России неизвестно о запланированном проведении встречи министров иностранных дел стран нормандского формата.

Беспорядки в США

В американском штате Висконсин вспыхнули беспорядки после убийства афроамериканца Джейкоба Блейка. После инцидента в городе вспыхнули протесты. Сотни людей прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили, подожгли магазин подержанных автомобилей и ресторан Mangia. Офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни протестующих.