Мнение: “Человек с ружьем”

24.08.2020, 23:15, Разное

О вчерашнем митинге .ппозиции в Минске.

1. По численности – оппозиция насчитала от 100 до 250 тыс. МВД заявило, что 20 тыс. Истина где-то там…Как представляется, можно говорить о нескольких десятках тысяч человек на митинге в Минске. Более точно могут сказать те, кто считает по головам анализируя снимки сделанные сверху, которые лучше прочего позволяют проверять достоверность заявлений властей и оппозиции.

Визуально же, митинг 23 августа показался несколько менее масштабным, нежели митинг 16 августа, который остается пиковым.

Прошедший митинг с одной стороны можно трактовать за счет этого как "затухание тренда", но общее кол-во тем не менее вполне достаточно для создания необходимой картинки массового протеста. Соответственно, после митингов в следующее воскресенье, можно будет построить кривую и посмотреть – будут ли протесты в Минске идти по ниспадающей или же ситуация будет развиваться волнообразно, как это было в первые месяцы протестов "желтых жилетов", когда несколько раз протестующие обновляли рекорды численности, особенно после присоединения к протестам профсоюзов.

2. Лукашенко вчера всячески демонстрировал готовность к силовым вариантам и попыткам штурма административных зданий. Образ человека с автоматом напомнил про Альенде. Это своеобразное напоминание о том, что Лукашенко никуда из Белоруссии уезжать не собирается и готов защищаться с оружием в руках, если произойдет попытка перевести митинги из брожений по городу к штурму административных зданий. Отсюда и снайперы на крышах, большое кол-во силовиков, оцепление на ряде ключевых участков, рассредоточенные по городу автозаки и прочая спецтехника. Как сам Лукашенко заявлял, с понедельника "пусть не обижаются". Пока что это выливается в трансляцию образа "человека с ружьем", распоряжением об остановке работы бастующих предприятий, а также сегодняшним распоряжением – увольнять из школ учителей не разделяющих государственной идеологии.

3. Все это ясно говорит о том, что сочитая тактику уступок и давления, Лукашенко нацелен на то, что в среднесрочной перспективе протесты будут становится менее массовыми, а по активистам и нелояльным, будет жестко работать КГБ и другие силовые структуры. Попутно все это будет сопровождаться митингами в поддержку Лукашенко, которые будут идти по будням и затрагивать не только крупные города, а также работой обновленной информационной политики (с участием российских специалистов) и переход к более активным действия в Телеграме, где активно работают каналы вроде "Желтые сливы", действующие в русле дискурса майдан-антимайдан. Кроме того, у Лукашенко фактически есть поддержка по дипломатической линии от России, которая в ряде аспектов фактически дублирует заявления Минска об угрозе беломайдана или же озвучивает опасность "Реанимационного пакет реформ", от которого пытается откреститься оппозиция, но о котором вполне ясно говорил Лавров.

4. Запад естественно будет продолжать давить на Лукашенко, но как уже заметно, там бояться "пережать" и еще сильнее подтолкнуть Лукашенко в объятия Кремля, помощь которого для Лукашенко стала критически значимой в условиях рушащихся отношений со странами Запада и их марионетками в Восточной Европе. Тем не менее, антимайданная и антинатовская риторика,в ближайшие месяцы будет в мейнстриме белорусской гос.пропаганды. И дальнейшее ухудшение отношений с Западом неизбежно, особенно в свете ожидающегося нарастания давления на организаторов протеста находящихся в Белоруссии.

5. Касательно перспектив Лукашенко, то как представляется, митинги и брожения по улицам не приведут к его свержению. Попытки захвата власти силовым путем также будут купированы лояльными силоваками. Варианты, которые могут привести к уходу Лукашенко:

а) Конституционная реформа и перераспределение полномочий

б) Предательство в стане силовиков и верхушечный переворот.

в) Покушение/убийство

Трудно поверить, что "человек с ружьем", уйдет как-то иначе.

Если же все будет оставаться на уровне брожений по улицам, то Лукашенко это переживет, как пережил протесты тот же Мадуро. Или Макрон.