Кравчук назвал условие для возобновления водоснабжения Крыма

24.08.2020, 23:08, Новости дня

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, при каких условиях Украина может возобновить водоснабжение Крыма.

«Мы говорим: там живут украинцы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Украинское радио».

Как сообщил Кравчук, если «вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», передает ТАСС.

«Людям! Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное – мы в жизни никогда на это не пойдем», – сообщил он.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.