В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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24.08.2020, 23:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Всего в Москве скончались 4753 вирус-положительных пациента.

Накануне сообщалось, что за минувшие сутки умерли десять пациентов с положительным результатом теста.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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