В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
24.08.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.
Всего в Москве скончались 4753 вирус-положительных пациента.
Накануне сообщалось, что за минувшие сутки умерли десять пациентов с положительным результатом теста.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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