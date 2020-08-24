Эксперт: Проведенные в отношении Навального в Германии исследования могут быть недостоверными

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24.08.2020, 22:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаС момента госпитализации пациенту вводилось большое количество разных препаратов, которые могут искажать картину. В итоге проведенные в Берлине могут быть недостоверными. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов, комментируя заявление берлинской клиники Charite о том, что в организме блогера Алексея Навального обнаружены следы интоксикации.

В больнице в Омске у пациента не было заметно клинических проявлений, свойственных отравлению препаратом ингибиторами холинэстеразы, отметил завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов.

«Прежде всего, любой доктор должен опираться на клиническую картину – «клинику». «Клиника» отравления веществами, о которых теперь говорят немецкие коллеги, настолько яркая, что не увидеть ее было невозможно.  Анестезиологи и уже тем более реаниматологи эти проявления знают», – сказал профессор.

Логика действий немецких врачей Молчанову непонятна. «Навальный был госпитализирован еще в четверг. То есть прошло уже пять суток. Нельзя назначить такой анализ на выявление этих ингибиторов просто так, на всякий случай. По крайней мере, так никогда не делают. Но в Charite посмотрели тот объем исследования, который был сделан в России, и дополнили теми исследованиями, которые не делались. Но зачем? Посмотреть на всякий случай, не было ли там препаратов такого действия? В этом уже не было смысла», – недоумевает Молчанов.

«С момента госпитализации пациенту вводилось большое количество разных препаратов, которые могут искажать картину. С тех пор, например, могли ли они вводить препарат для расслабления мышц для транспортировки? Могли. В итоге проведенные в Charite исследования могут быть абсолютно недостоверными, – подчеркнул главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава. – Так что теперь этот вопрос уже надо обращать к судебным медикам, химикам. А заявление Charite выглядит сомнительно, неправдоподобно. Очень уж оно притянуто за уши. Так нельзя».

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, ингибиторы холинестеразы в организме блогера Алексея Навального медиками в Омске выявлены не были. При поступлении в больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, сообщил главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

«У него (Навального) отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме блогера. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику Charite. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.



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