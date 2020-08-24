Пашаев пожаловался на невозможность допросить свидетеля защиты Ефремова

24.08.2020, 22:48, Новости дня

Допрос второго свидетеля, который якобы видел, что Михаил Ефремов в момент ДТП находился на пассажирском сиденье, не состоится, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По словам адвоката, свидетель живет в Анапе, защита «не знает, как обеспечить его явку в анапский суд, не факт, что удастся это сделать». Пашаев подтвердил, что «необходимость его допросить есть».

Как сообщил адвокат, прежде свидетель «говорил о том, что желает дать показания, сейчас его позиция по данному вопросу неизвестна», передает РИА «Новости».

«Мы будем с ним связываться», – сказал Пашаев, добавив, что «пока не может ответить на этот вопрос».

Кроме того, в понедельник Пашаев заявил: «У нас больше не получится допросить второго свидетеля. Дело в том, что я ушел из процесса в тот момент, когда это можно было сделать», – передает ТАСС.

Напомним, другой свидетель заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, в конце прошлой недели отказался от услуг своих защитников и заявил, что намерен нанять «других посильнее». В понедельник стало известно, что Пашаев и артист снова заключили соглашение о защите по уголовному делу о ДТП.