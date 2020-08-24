Можно ли оправдывать снос памятников?

24.08.2020, 22:10, Новости дня

В американском обществе не затухает дискуссия о правомочности сноса памятников выдающимся деятелям национальной истории. Мы не раз видели видеорепортажи из разных городов Америки, где люди, в основном, молодые, под одобрительный ропот толпы уродуют либо стаскивают с пьедесталов памятники «нежелательным лицам» –генералам армии конфедератов, рабовладельцам, недоброжелателям национальных меньшинств и коренного населения США.

«Мемориалы, монументы и статуи 2020 года: что сносить, что сохранять и что воздвигать?». Так сформулировали тему онлайн-дискуссии ее организаторы – Нью-Йоркское историческое общество (New-York Historical Society).

Чем не угодил Линкольн?

Дискуссию вел историк Гарольд Хольцер (Harold Holzer), признанный эксперт по эпохе Гражданской войны в США, биограф Авраама Линкольна, директор Института публичной политики (Рузвельт-хаус) при Хантер-колледже в Нью-Йорке. Хольцер – автор более пятидесяти книг и монографий, новейшая из них – «Президенты против прессы».

«Нынешнее лето стало временем социальной изоляции и, одновременно, социального беспокойства, – отметил Гарольд Хольцер. – Атаки на памятники на всей территории страны заставляют задуматься об особенностях исторической памяти и о политическом контексте».

В качестве значимых мишеней антирасистских протестов он назвал конную статую генерала Роберта Ли, командующего войсками конфедератов, и статую Джефферсона Дэвиса, первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны. Обе они воздвигнуты в Ричмонде (штат Вирджиния), бывшей столице южан. Но если в ходе массовых волнений в июне монумент Дэвису был снесен толпой, то монумент генералу Ли пока остается на месте. Он ждет своей судьбы. Губернатор Вирджинии уже высказался за его снос.

Но речь идет не только о памятниках сторонникам рабовладения. В Бостоне, как напомнил Хольцер, принято решение убрать из центра города скульптурную группу «Освободитель», где фигура Авраама Линкольна возвышается над фигурой освобожденного чернокожего раба, преклонившего колено перед президентом. В этой позе сторонники сноса скульптуры углядели унижение черной расы.

Сразу в нескольких городах Америки уже снесли или «приговорили» к сносу памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Ему вменяют в вину начало работорговли и жестокое обращение с коренным населением. Памятники Колумбу сносят по всей Америке – от Северной Каролины до Луизианы.

Монументы, мемориалы, маркеры

Историк Аллен Гелсо (Allen Guelzo), исследователь из Принстонского университета, эксперт по Гражданской войне, охарактеризовал происходящее в отношении памятников прошлого в Америке как «иконоборчество».

На примере мемориала на месте битвы при Геттисберге, решающего и самого кровопролитного сражения Гражданской войны, он продемонстрировал, что отношение к памятникам не есть что-то статичное, раз и навсегда определенное.

«Наше восприятие исторических памятников неумолимо мутирует, – сказал Аллен Гелсо. – Сначала мы воспринимаем их как монументы, затем, по прошествии времени, как мемориалы, а еще спустя какое-то время, как маркеры, то есть просто как знаки ушедшей эпохи. То есть эмоциональная, пристрастная реакция сменяется на объективную, бесстрастную. Такая метаморфоза произошла со многими монументами Геттисбергского военного мемориального парка, а их там более 1300 объектов – от скульптурных групп до скромных памятных табличек. Вычленять из этого ансамбля и убирать те из памятников, что касаются армии конфедератов, было бы бессмысленно. Ведь все они сегодня стали обычными маркерами. Если же мы пойдем по пути иконоборчества, то спустя какое-то время будем хвататься за голову: что же мы наделали!».

«Чтобы принять правильное решение, – продолжал Гелсо, – нужно задать статуе проверочный вопрос. Навлек ли беды на людей ее герой? Виновен ли он в преступлениях против народа? И тогда нам станут отчетливо ясны мотивы венгров, которые снесли монумент Сталину, и мотивы иракцев, которые снесли монумент Саддаму. Что касается генерала Ли, то разве он причинил страдания кому-то из ныне живущих? Так что тут есть над чем подумать».

Символика и реальность

Несколько иную точку зрения высказала профессор Ховардского университета Эдна Грин Медфорд (Edna Greene Medford), специалист по афроамериканской истории. «Генерал Ли и конфедераты олицетворяют расизм и угнетение рабов, – сказала она. – И памятники ему и его единомышленникам сегодня воспринимаются как символы расизма и белого супрематизма».

Профессор Медфорд сказала, что познала этот горький символизм еще в детстве, когда ее семья жила в 25 милях от Ричмонда. Она помнит, что, приезжая в город, она проходила мимо статуи солдата-южанина, в том месте, где расисты линчевали чернокожего мужчину, отца восьми детей.

По мнению профессора Медфорд, нужно различать направленность и символику скульптур, прежде чем принимать решение их сносить или переносить в менее людное место. Говоря о планах сноса монумента освободителю Линкольну в Бостоне, она выразила тревогу. «Это вне всякого сомнения памятник освобождению от рабства, –сказала она. – И сносить его будет большой ошибкой».

«Расизм продолжается, он вовсе не ушел в прошлое, – подчеркнула Медфорд. – Черные жизни имеют значение. Как поступить с монументами конфедератам? Первым делом я бы убрала их с земли, принадлежащей государству, чтобы те, кто больше всего пострадал от их взглядов, то есть афроамериканцы, не оплачивали их содержание своими налоговыми долларами. А главное, помимо восстановления справедливости с символикой, нужно искоренить расизм в вопросах жилья, образования, медицинского обслуживания, найма на работу».

Ландшафт справедливости

В дискуссию включился Брент Леггс (Brent Leggs) – историк архитектуры, исполнительный директор Фонда афроамериканского культурного наследия. Фонд, им возглавляемый, поддерживает ряд проектов, направленных на сохранение памятников истории, в том числе, истории борьбы за гражданские права цветного населения.

Леггс рассказал об одном из таких проектов. Это «Мотель Гастона» (A.G.Gaston) в Бирмингеме, штат Алабама. В 2017 году его объявили национальным памятником, и он теперь управляется Службой национальных парков. Построенный в 1954 году, в эпоху сегрегации, мотель служил прибежищем для афроамериканцев. С ним связаны важные вехи правозащитного движения. В 60-е годы мотель «Гастон» был эпицентром протестов чернокожих американцев. Весной 1963 года в номере 30 останавливался доктор Мартин Лютер Кинг, и этот номер стал штабом протестного движения. Усилиями энтузиастов при поддержке федеральных, штатных и местных властей и спонсоров здесь создается образовательный центр.

По мнению Леггса, необходимо выявлять, сохранять и восстанавливать подобные объекты, придавая им значимый статус исторических памятников.

«Таким образом мы должны вносить лепту в реальную историю нашей страны, в выявление реальных ее героев, – заметил Леггс, – что со временем создаст правильный баланс. Инклюзивность в отношении культурного наследия поможет изменить то, что я называю ландшафтом справедливости».

Ангелы отсутствуют

И, конечно, нельзя было не затронуть вопрос отношения к «отцам-основателям», заложившим основы американской государственности. Горячие головы из числа активистов протестного движения призывают сносить многочисленные памятники Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину, Джеймсу Мэдисону и другим выдающимся деятелям периода становления страны на том основании, что они были рабовладельцами и расистами.

«Нужно изучать историю во всех деталях, – считает Эдна Медфорд. – Нужна широкая дискуссия, нужно объективно определять вклад каждого исторического деятеля, взвешивать все позитивное и негативное в его взглядах и, главное, действиях, и принимать взвешенные решения».

«Люди не идеальны, – отметил, в свою очередь, Аллен Гелсо, – вообще, в истории Америки нет чистых ангелов. Даже самые выдающиеся деятели сотканы из противоречий, и думаю, невозможно выработать единый алгоритм в оценке их исторического вклада. Смотрите, в одном из помещений Сената США стоит бюст Аарона Берра. Герой Войны за независимость, вице-президент США, Берр был арестован и обвинен в государственной измене. И тем не менее скульптурный портрет его на Капитолии не вызывает, насколько я знаю, никакого протеста. Почему? Наверное, потому что большинство поверхностно знают историю, ведь все эти события происходили очень давно и мало кого сегодня волнуют».

Аллен Гелсо привел еще один пример «амбивалентной» исторической фигуры.

«У входа в Сентрал-парк в Манхэттене стоит скульптурная группа, посвященная генералу Уильяму Шерману, – сказал Гелсо. – Вот ведь противоречивая личность! Прославленный командующий армии северян в годы Гражданской войны, он был расистом, в войнах с индейцами применял тактику выжженной земли. Что делать c монументами в его честь? Полагаю, нужно проявлять максимальную осторожность в принятии каких-либо решений. Ведь ни у кого из нас нет монополии на истину».

Гарольд Хольцер считает, что монументы, уже снесенные и обреченные на снос, не должны разрушаться. По его мнению, нужно создавать парки скульптур, наподобие парка скульптур периода социализма в Будапеште, где, в частности, выставлены статуи Ленина и Сталина. «Такие парки могут стать хорошей возможностью для просвещения молодежи, которая плохо знает историю своей страны», – сказал он.