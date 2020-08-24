Владимир Зеленский: создать страну мечты мы можем только вместе

24.08.2020, 22:10, Новости дня

КИЕВ – Украине необходимо единство – независимо от языка, религии и национальности, и никому нельзя давать шанс посеять раздор между гражданами. Об этом в Киеве 24 августа во время выступления на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости заявил президент Владимир Зеленский.

«Нужно вспомнить, что, независимо от языка, религии и национальности, мы – братья и сестры. Мы все – дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор. Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, которые обворовывали нашу маму Украину много лет, потому что никогда не считали ее родной», – подчеркнул президент Украины.

Вместе с тем он отметил, что сейчас часть территории Украины оккупирована, однако власть делает все возможное для возвращения этих земель под сине-желтый флаг.

«К сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. И мы делаем все, чтобы наступил день, и они вернулись. В страну, которую они не узнают. Которую сегодня мы строим вместе с вами. Страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Хотя ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим», – сказал президент Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев «создать страну мечты», и сделать это можно «только вместе», резюмировал Владимир Зеленский.

«Украина – это ты. Украина начинается с тебя. Твои дом, двор, улица, село или город, твоя область, а следовательно – и твоя страна. Почувствуй, что ты не телезритель, а непосредственный создатель новой страны. Пойми, что Украина «багатоманітна та багатогранна», где «багато» – это от слова «богатство». Богатство Украины», – отметил Владимир Зеленский, выступая в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости.

«И я сделаю все, чтобы каждый гражданин Украины в любом уголке планеты четко знал: я – украинец, а значит, мое государство меня не оставит», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины указал на продолжающееся перемирие и сохранение достигнутой договоренности о введении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

«Начиная свое выступление на торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что [перемирие] трансформируется в полноценное установление мира», – сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки», торжественные мероприятия, марш защитников Украины, ветеранов АТО прошли по центральным улицам Киева. На улице Крещатик шествовали сторонники бывшего лидера Украины Петра Порошенко. Они несли плакат «С Независимостью не шутят».

«Сердце наполняется радостью, когда видишь, как десятки и десятки тысяч людей, которых Зеленский сегодня попросил не путаться у него под ногами, пошли не на официальное шапито, а на многолюдный марш настоящих защитников Отечества», – отметил у себя на странице в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко.

Ежегодно 24 августа украинцы отмечают День независимости в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который засвидетельствовал статус государства.

«29 лет назад Верховная Рада Украины приняла историческое решение, благодаря которому сегодня мы гордимся достижениями независимой Украины, проникаемся ее проблемами, творим свою историю», – отметил в торжественном выступлении председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

Он призвал помнить, что «нужно быть едиными»: «Помнить о силе нашей страны. И помнить, что она у нас одна», – резюмировал спикер Верховной Рады.

Поддержка США – незыблема

В поздравлении по случаю дня Независимости госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отметил незыблемость поддержки со стороны государства и американского народа «свободной, жизнестойкой и демократической Украины».

«Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией», – отметил Майк Помпео, сообщает посольство США в Украине на своей странице в Фейсбуке.

От имени Соединенных Штатов и американского народа Майк Помпео выразил солидарность с украинцами «в правительстве и в гражданском обществе, которые работают для продвижения ключевых трансформационных реформ, ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права».

Идея «украинства» в европейском измерении

Какие цели были у украинцев 29 лет назад? Что объединяло и объединяет нацию на протяжении почти трех десятков лет? И сбылись ли надежды тех, кто боролся за независимость республики от СССР?

По мнению политолога «Украинского клуба» Виталия Литвиненко, за годы независимости «больше возможностей» улучшить свою жизнь у граждан не добавилось, но появилось «колоссальное чувство свободы».

«В начале 90-х люди были наивные, появилась возможность демонстрировать национальные флаги, символику, люди верили в приватизацию, никто не знал, что станут откровенно нищими, многие верили, что все изменится к лучшему», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Но с годами, отмечает политолог, сформировалась нация – поколение свободных людей, которые не могли предать свою страну.

«Думаю, что это – ответственность за свою страну, как и чувство свободы, сформировалось на ментальном уровне. К чему мы пришли к 2014 году? Армия развалена, экономики нет, Янукович бежал. Но независимость за эти годы сформировала такую национальную идею, которая против агрессии России объединила жителей Мариуполя и Ужгорода, Одессы и Чернигова», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

По его словам, независимость сформировала и идею украинства, понятную в Европе.

«Концепция украинства высокая, ей чужд «русский мир», но нации еще предстоит ее осознать», – утверждает Виталий Литвиненко.

Не только экономика, но и спорт

Национальная идея, экономические проблемы и спортивные достижения. По мнению политического эксперта аналитического центра «Дом демократии» Анатолия Октисюка эти три направления в жизни простых украинцев объединяют сегодня нацию.

«Общие экономические проблемы одинаково всех волнуют, проблемы экономики и зарплат. Национальная идея – больше вопрос политический и создания политической нации, но если не брать во внимание ту часть граждан, которые не считают себя украинцами, то национальная идея, борьба с агрессором – это то, что объединяет всех жителей страны», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт отмечает, что украинцы одинаково солидарны в вопросах поддержки украинских спортсменов – бокс, футбол, зимние и летние виды спорта – это гордость Украины, подчеркивает Анатолий Октисюк.