Мнение: БПЛА “Гром”
24.08.2020, 21:50, Разное
Перспективный скоростной ударный БПЛА "Гром" на оборонной выставке "Армия-2020".
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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24.08.2020, 21:50, Разное
Перспективный скоростной ударный БПЛА "Гром" на оборонной выставке "Армия-2020".
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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