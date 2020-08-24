 

Мнение: БПЛА “Гром”

24.08.2020, 21:50, Разное

Перспективный скоростной ударный БПЛА "Гром" на оборонной выставке "Армия-2020".

Источник: Colonel Cassad



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