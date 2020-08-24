 

В Омске разберутся в причинах расхождения с немецкими анализами Навального

24.08.2020, 21:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРуководство больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в Омске намерено разобраться в причинах расхождения проведенных в Омске анализов Алексея Навального с результатами берлинской клиники Charite, сообщил заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.

«Конечно, будем (разбираться). Пока не готов ответить на этот вопрос (как могло получиться расхождение в результатах исследований). Сам пребываю в недоумении», – сказал Калиниченко ТАСС.

Ранее в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. При этом врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1 заявили о готовности предоставить немецкой клинике Charite образцы биоматериалов впавшего в кому Навального.

В то же время главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти». Профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил газете ВЗГЛЯД: «то, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это прежде всего заслуга врачей из Омска».

Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику Charite. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. 



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