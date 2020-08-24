 

Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального

24.08.2020, 21:23, Разное

Последние несколько дней Алексей Навальный находится в клинике “Шарите” в Германии. Специалисты тщательно обследовали его и установили, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) был отравлен веществом из холинэстеразов. Определить конкретное вещество им пока не удалось, для этого требуются дополнительные исследования.

Тем не менее, одно это заявление врачей уже вызвало широкий общественный резонанс. В понедельник федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделали совместное заявление, в которым потребовали от российского руководство найти и привлечь к ответственности виновных в отравлении оппозиционного политика. Для этого, по словам Меркель и Мааса, Москва должна провести тщательное и прозрачное расследование с уточнением всех деталей, поскольку Навальный играет “выдающуюся роль” на российской политической арене.

Канцлер и глава немецкого МИД также выразили надежду, что Алексей Навальный скоро поправится. Они также обратились к родным и близким 44-летнего политика, отметив, что в настоящее время они проходят тяжелое испытание, и пожелали им всего наилучшего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 17 Авг 2020 в 7:22 PDT

Напомним, что Навальному стало плохо утром 20 августа, когда тот находился на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, на котором летел из Томска в Москву. Глава ФБК пошел в туалет и долго не возвращался, а затем начал кричать. Вскоре Алексей потерял сознание, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Представители ФБК сразу же заподозрили, что политика отравили, отметив, что Навальный в этот день не принимал пищи, а лишь выпил чая в кафе. Оппозиционера госпитализировали в омскую Городскую больницу скорой помощи №1, где его поместили в отделение токсикологической реанимации. Родные и близкие Алексея настояли на его транспортировке в немецкую клинику. В настоящее время он все еще находится в коме, но врачи уверяют, что серьезных угроз для его жизни нет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Медики назвали пять продуктов для снижения артериального давления

06.08 / Что произошло за ночь 6 августа

17.07 / Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова забавно поздравил Леонида Агутина с днем рождения

07.08 / Мнение: Имеют ли право американцы подкупать россиян?

26.07 / Где теперь памятные таблички жертвам сталинизма, снятые со здания в Твери

15.07 / Почему при походах летом важно иметь достаточное количество воды

15.07 / Мнение: Когда угомонится Хабаровск?

21.07 / «Один из самых грязных процессов в стране»

25.06 / Ученые: Поседение волос является обратимым процессом

22.07 / По примеру Марка Цукерберга: Кристиан Бейл проводит время на пляже с семьей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска