 

Ковалькову поместили в Центр изоляции правонарушителей в Минске

24.08.2020, 21:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗадержанная в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова находится Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«До суда она находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске в рамках административного процесса», – передает ТАСС ее слова.

Кроме того, задержанная Ковалькова находится в РУВД Минска, где ожидает заседания суда, написано на ее странице в Facebook.

«К Партизанскому РУВД подъезжал адвокат Ольги Ковальковой. Представители МВД подтвердили, что она находится в РУВД. Пока не ясно, в каком суде будет рассмотрение», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Напомним, в четверг член президиума координационного совета оппозиции в Белоруссии Максим Знак был вызван в Следственный комитет страны для дачи пояснений.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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