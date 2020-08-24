Третий этап проверки боеготовности начался в Белоруссии

24.08.2020, 21:08, Новости дня

Министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении в стране третьего этапа комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривающей приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.

«С 24 августа по распоряжению министра обороны Белоруссии под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Цель проверки – оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке.

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», – добавили в военном ведомстве, отметив, что проверка завершится проведением тактического учения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что принял самое серьезное решение за 25 лет – о приведении всех основных частей вооруженных сил Белоруссии в полную боевую готовность.

До этого белорусский президент предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику. Кроме того, Лукашенко заявил, что белорусские военные отреагируют на нарушение рубежей страны без предупреждения.