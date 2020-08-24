Врачи в Омске не нашли у Навального яда, обнаруженного немецкими врачами

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24.08.2020, 21:00, Новости дня

При поступлении в больницу у российского оппозиционного политика Алексея Навального не было обнаружено отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил 24 августа главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в комментарии российскому агентству “РИА Новости”.

Так Сабаев прокомментировал заявление берлинской клиники “Шарите” о том, что Алексея Навального могли отравить веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 

Токсиколог сказал, что при поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы. Врач уточнил, что результат исследований был отрицательным.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Центра имени Пирогова Борис Теплых сказал российскому агентству “Интерфакс”, что немецкие врачи говорили о клинических данных, а не о самом веществе. По его словам, версия немецких врачей об отравлении прорабатывалась российскими врачами в первый день поступления пациента, но не подтвердилась.

Теплых добавил, что клиническая реакция у Навального возможна как после применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни.

На сайте правительства Омской области сказано, что врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) готовы передать врачам немецкой клиники “Шарите” результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов пациента Навального.

“Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей”, – подытожили врачи.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации БСМП №1 в Омске без сознания, он был в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Больницу взяли под круглосуточную охрану после прибытия Навального. Оппозиционер находится в Берлине в качестве гостя канцлера Ангелы Меркель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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