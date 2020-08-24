Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

24.08.2020, 21:00, Новости дня

Участники съезда Республиканской партии США 24 августа официально выдвинули действующего американского президента Дональда Трампа кандидатом в президенты страны, сообщается в пресс-релизе партии по итогам съезда.

В ходе партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) на пост вице-президента республиканцы выдвинули Майка Пенса. Члены партии приняли решение единогласно.

“Это исторический момент в жизни нашей страны, поскольку мы повторно выдвигаем Дональда Трампа и Майка Пенса на пост президента и вице-президента и направляем нашу партию на путь к победе. Единогласное повторное номинирование является отражением единой поддержки Трампа и Пенса”, – сказано в заявлении партии по итогам съезда.

Трамп занимает пост президента США с 2017 года.

На выборах в ноябре этого года ему будет противостоять кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.