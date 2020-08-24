 

Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

24.08.2020, 20:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого весной был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Во второй раз заболел», – рассказал Кара-оол в видеообращении, размещенном на его официальной странице «ВКонтакте».

Он добавил, во время первого заболевания «не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени». «Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», – предположил глава Тувы.

В первый раз Кара-оол заболел коронавирусом в мае. Тогда он говорил, что чувствует себя относительно хорошо, и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение.

Между тем, в июне скончался верховный лама Тувы Джампел Лодоя, у которого был подтвержден коронавирус. 



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