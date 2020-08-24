Следователи проверят видео с избиением девочки в рязанской школе

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24.08.2020, 20:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУправлением Следственного комитета РФ (СКР) по Рязанской области организовано проведение доследственной проверки по размещенному в интернете видеоролику, на котором школьники избивают свою сверстницу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ – халатность. В ходе проверки будет дана оценка действиям педагогов школы, на территории которой произошло избиение девочки», – говорится на сайте СКР по Рязанской области.

Кроме того, проверку выложенного в интернет видео избиения девочки начала прокуратура Рязанской области.

Как информирует пресс-служба ведомства, в соцсетях 24 августа появилось видео, на котором неизвестные бьют девочку руками и ногами, кричат на нее, заставляют встать на колени и таскают за волосы.

«По итогам проверки в случае выявления нарушений законодательства и условий, способствовавших неправомерному поведению несовершеннолетних, будут приняты меры прокурорского реагирования, а также проведены необходимые профилактические мероприятия», – говорится на сайте ведомства.

В июне Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку после размещения в Сети видео, на котором 13-летний подросток подвергается физическому насилию со стороны сверстников.

Ранее в Ижевске суд приговорил к двум годам тюрьмы школьницу, которая избивала сверстниц и вымогала деньги у ребенка.



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