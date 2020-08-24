Меркель призвала Россию привлечь к ответственности виновных по делу Навального

24.08.2020, 20:45, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник призвала Россию расследовать предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального и привлечь виновных к ответственности.

Немецкие врачи в понедельник заявили, что результаты медицинских обследований Навального указывают на отравление.

«Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», – подчеркивается в совместном заявлении Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.