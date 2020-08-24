Путин и Лукашенко обсудили по телефону кризис в Беларуси

24.08.2020, 20:45, Новости дня

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник побеседовали по телефону и обсудили ситуацию в Беларуси, сообщает информагентство «БелТА».

По данным агентства, собеседники договорились, что белорусы примут участие в третьей фазе испытаний российской вакцины против коронавируса. Беларусь станет первой страной, куда будут организованы поставки вакцины.

Россия – близкий союзник Беларуси, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов начались массовые протесты.