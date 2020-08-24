 

Школьник, уронивший портрет Лукашенко, предстанет перед судом

24.08.2020, 20:44, Разное

Ученик средней школы Витебска Егор Тихановский получил повестку в суд за то, что уронил портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал Nexta.

Во время уборки в классе юноша решил протереть пыль на портрете президента Республики Беларусь, но случайно выронил фотографию Лукашенко. Свидетелем произошедшего стали директор и классный руководитель Егора, находившиеся на тот момент в кабинете. Портрет упал на грязный пол, к тому же у него разбилась рамка. В результате об инциденте были немедленно оповещены родители и городское управление милиции по делам несовершеннолетних. В соответствии с белорусским законодательством, публичное оскорбление  президента Белоруссии наказывается штрафом в размере 1 500 рублей или исправительными работами на срок до двух лет. Ввиду юного возраста обвиняемого и наличию смягчающих обстоятельств Ленинский районный суд Витебска, вероятно, назначит денежный штраф.

Парень уже раскаялся за содеянное и на коленях попросил прощения на глазах у учеников школы. Родители согласились выплатить штраф и собираются вычесть эту сумму из зарплаты сына, которую он получит, работая в рядах ОМОНа при разгоне митингов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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