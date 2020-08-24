Мнение: Невмешательство

24.08.2020, 20:25, Разное

Тихановская в Вильнюсе провела встречу с заместителем главы Госдепа США Стивеном Биганом и поблагодарила США "за поддержку белорусского народа". Завтра Биган отправляется в Москву, чтобы обсудить вопрос "невмешательства других стран в события в Белоруссии". Что не помешало США назвать выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Это невмешательство, кого надо невмешательство.

Стоит также отметить, что Лукашенко сегодня снова звонил и согласно официальному заявлению проинформировал Путина о мерах по стабилизации ситуации в Белоруссии. Кроме того, обсуждались совместные меры по борьбе с коронавирусом. Тут стоит указать на то, что риторика Батьки в отношении коронавируса поменялась, если ранее он постоянно подчеркивал преувеличенность этой угрозы, то сегодня он уже рассказывал, как протесты мешают бороться с коронавирусом.