 

Ляйсан Утяшева поделилась своими принципами правильного питания летом

24.08.2020, 20:20, Разное

Ляйсан Утяшева – одна из самых известных российских знаменитостей, которая ведет здоровый образ жизни и учит этому остальных. Она записывает ролики для своего YouTube-канала, делится советами в Instagram, ведет различные курсы в своем проекте “Сила воли”… А несколько часов назад спортсменка по просьбам подписчиков описала свой летний рацион и пищевые привычки, которыми вполне можно вдохновиться и сделать свою жизнь чуточку лучше.

Давно не делилась своим рационом… отвечаю на ваши вопросы.
Лето – прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс … уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться …
Итак, мой #musthave этим летом:
До завтрака (до наступления жары)
– обязательно стакан воды натощак комнатной температуры
– пробежка на природе 20 минут
Завтрак
– вода комнатной температуры
– фрукты, ягоды (из них можно сделать смузи или салат)
Обед
– вода всегда перед едой
– запечённая лёгкая рыба/креветки/любые морепродукты или филе курицы/индейки плюс сырые овощи
Ужин
– вода
– стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подьесть)
Сон – лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка)
Отказалась от кофе летом, он понадобится нам осенью
– от сладкой холодной газированной воды
– от холодных молочных коктейлей
И взяла за практику 3 раза в неделю устраивать инфодетокс (без телефона, компа и т.д.)

В феврале 2018 года Ляйсан была приглашенным редактором на нашем сайте. В одном из постов она делилась шестью секретами стройности.

Запишитесь в бассейн. Вода отлично избавляет от усталости.  Заниматься лучше с инструктором, чтобы давать спине правильную нагрузку. И вообще нужно себя беречь.  У меня, например, проблемы с ногой, поэтому я не бегаю по асфальту – это травматично и для суставов, и для позвоночника.

Во время любой зарядки очень важно втягивать живот. Даже когда мы просто ставим ноги врозь и растягиваем руки, мы должны втягивать живот. Когда сидите на работе – втягивайте живот. Этим элементарным упражнением вы приучите себя к этой форме. И он у вас сам по себе станет упругим и мышечным. Выполняя любое упражнение – помните о животе.

Продолжение читайте в нашем материале. 



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