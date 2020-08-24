Ляйсан Утяшева поделилась своими принципами правильного питания летом

24.08.2020, 20:20, Разное

Ляйсан Утяшева – одна из самых известных российских знаменитостей, которая ведет здоровый образ жизни и учит этому остальных. Она записывает ролики для своего YouTube-канала, делится советами в Instagram, ведет различные курсы в своем проекте “Сила воли”… А несколько часов назад спортсменка по просьбам подписчиков описала свой летний рацион и пищевые привычки, которыми вполне можно вдохновиться и сделать свою жизнь чуточку лучше.

Давно не делилась своим рационом… отвечаю на ваши вопросы.

Лето – прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс … уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться …

Итак, мой #musthave этим летом:

До завтрака (до наступления жары)

– обязательно стакан воды натощак комнатной температуры

– пробежка на природе 20 минут

Завтрак

– вода комнатной температуры

– фрукты, ягоды (из них можно сделать смузи или салат)

Обед

– вода всегда перед едой

– запечённая лёгкая рыба/креветки/любые морепродукты или филе курицы/индейки плюс сырые овощи

Ужин

– вода

– стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подьесть)

Сон – лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка)

Отказалась от кофе летом, он понадобится нам осенью

– от сладкой холодной газированной воды

– от холодных молочных коктейлей

И взяла за практику 3 раза в неделю устраивать инфодетокс (без телефона, компа и т.д.)

В феврале 2018 года Ляйсан была приглашенным редактором на нашем сайте. В одном из постов она делилась шестью секретами стройности.

Запишитесь в бассейн. Вода отлично избавляет от усталости. Заниматься лучше с инструктором, чтобы давать спине правильную нагрузку. И вообще нужно себя беречь. У меня, например, проблемы с ногой, поэтому я не бегаю по асфальту – это травматично и для суставов, и для позвоночника.

Во время любой зарядки очень важно втягивать живот. Даже когда мы просто ставим ноги врозь и растягиваем руки, мы должны втягивать живот. Когда сидите на работе – втягивайте живот. Этим элементарным упражнением вы приучите себя к этой форме. И он у вас сам по себе станет упругим и мышечным. Выполняя любое упражнение – помните о животе.

Продолжение читайте в нашем материале.