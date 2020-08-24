Музей самоизоляции: Анна Хилькевич, Риналь Мухаметов и другие звезды о том, чем им запомнился весенний карантин

24.08.2020, 20:20, Разное

Риналь Мухаметов

Карантин для меня оказался прекрасной возможностью заняться музыкой, которая давно поселилась в моем сердце и благодаря которой я пошёл по творческому пути… Я барабанщик, поэтому возник вопрос, через что я могу спроецировать свою, так скажем, музыкальную поэзию в записи… И в поисках нужного инструмента я наткнулся на своего нового друга, перкуссионный модуль Roland OCTAPAD SPD – 30. В итоге мы с ним записали мини-альбом “ДЫМ”. Вот такая получилась карантинная история.)

Риналь Мухаметов и модуль Roland OCTAPAD SPD – 30

Лукерья Ильяшенко

Плюшевый тигр-ковер Пьер. Мой боевой товарищ в борьбе за подтянутое тело на карантине. За неимением лучшего использовался в качестве фитнес-коврика. Отличился в бою. Коротала дни на самоизоляции неумеренными физическими нагрузками. Мало читала. Терзалась отсутствием социализации, из чего заключила, что никакой я в общем-то не социофоб. А если и социофоб, то умеренный.

Пьер

Лукерья Ильяшенко

Антон Беляев

Мы с семьей улетели на Мальдивы в середине марта, а в конце месяца все рейсы в Россию уже были отменены. Так начались наши незапланированно длинные каникулы. Вот уже 4,5 месяца мы живем на острове (Антон давал комментарий изданию до возвращения в Москву – Ред.), отдых – это прекрасно, но без музыки – невозможно. Я заказал в интернете все необходимое и обустроил студию прямо в номере отеля, где я готовил новый материал и проводил онлайн-репетиции. Пользуясь случаем, решил снять и видеоклип к одной из новых песен (Future is bright) на фоне потрясающих мальдивских пейзажей. В клипе вместе со мной снялись все работники нашего отеля. Я был одет в униформу одного из служащих, парня моего роста и комплекции, на ней даже осталось его имя – Джамил. Именно эта униформа и стоп-кадры из клипа – мой вклад в Музей самоизоляции.

Антон Беляев с семьей на Мальдивах

Кадр из клипа Антона Беляева Future is Bright

Диана Арбенина

Сразу после Нового года, будучи с детьми на Бали, я вдруг взяла и записала видео в инстаграм: “Доброе утро, страна! Я решила этим летом отказаться от участия во всех фестивалях, чтобы прицельно заниматься новой книгой прозы”. И кто же знал, что, начиная с марта, я действительно буду ее писать и писать, оставшись без концертов и в домашней самоизоляции в силу пандемии… Этот рассказ был написан в самом ее начале, он об этом необычном, парадоксальном времени и о нас в нем, он так и называется “Карантин”. А книга… практически готова и должна выйти уже осенью.

Диана Арбенина

Рукописи Дианы Арбениной

Светлана Захарова

Я просидела всю пандемию на даче, и единственное, что было всегда под боком – это мой смартфон, он был проводником в большой мир: можно было смотреть в социальных сетях, кто что делает, кто чем занимается. Я научилась ловко снимать свои собственные репортажи, телевизионные каналы просили комментарии, я выходила в прямые эфиры – все это было снято мной на мобильный телефон. Также я активно вела свой Instagram, поддерживала подписчиков во время самоизоляции. Кроме того, у меня в период пандемии появился котенок – Дуся, она нас всех отвлекала, привнесла в сложную жизнь много приятных моментов.

Светлана Захарова с телефоном… … и с Дусей

Анна Хилькевич

Вначале было сложно. Трудно после графика, расписанного на месяцы вперед, после большого объема работы, проектов, востребованности, вдруг оказаться дома. Причем, непонятно на какой срок. Сначала мы получали удовольствие от того, что можем много времени проводить вместе: с детьми пересмотрели все мультики, перечитали много книг, занимались любимыми делами – рисовали, играли. Открыли для себя онлайн-общение в Zoom c родными и близкими. Занимались спортом онлайн. Все понимали, что рано или поздно самоизоляция закончится и нужно быть в форме. Потом устали, казалось, что дни становятся похожи один на другой. И тогда начали играть… в “Пандемию”. Стали спасать мир, не выходя из дома. Играли почти каждый день – благо запаслись гречкой, туалетной бумагой и антисептиками.

Анна Хилькевич

Это развлечение придумали мои друзья – юная арт-директор и графический дизайнер Алиса Яковлева и создатель известных мемов Кирилл Караваев. У ребят родился проект, где нужно добраться до финала и изобрести вакцину от Вируса. За основу взята всем известная “Монополия” – те же карточки, события, кости. На пути – цветные и черные клетки. Фишка в том, что финалы у “Пандемии” могут быть разными. Мы во время карантина отыграли их все. Игра очень выручала, когда надоедало следить за реальной статистикой COVID-19. В нашей “Пандемии” все всегда складывалось хорошо. И сейчас – когда самоизоляция завершилась, мы сохранили прекрасные воспоминания о ней благодаря нашей игре.

Игра “Пандемия”Татьяна Котова

Пижама – это символ дома и уюта. Только дом и уют у всех разный. Если говорить о жизни, которая у нас есть вне квартиры, то мы обычно надеваем тренировочные брюки, футболку, кепку и идём гулять, не приковывая взгляды прохожих, но если надеть вечернее платье и каблуки, то толпы людей сразу будут обращать внимание и делать комплименты. То же касается и пижам. Почему все думают, что домашняя одежда должна быть потрепанной и растянутой? Да, безусловно, можно надеть майку, спортивные штаны и ощущать комфорт, но для того, чтобы излучать сексуальность, чувствовать себя желанной и привлекательной, необходимо надеть самую красивую домашнюю одежду. С чем все столкнулись на карантине? Дело в том, что нам всем нравится красиво одеваться, и женственное платье было всегда повседневным атрибутом многих девушек, но абстрагировавшись от внешнего мира и заперевшись дома, все поняли, что хочется и дома красоты. Мы стали обращать внимание на то, как мы выглядим, во что одеты. Странно выглядит, если ты ходишь по дому целый день в платье и на каблуках, да и это может быстро надоесть.

Меня в карантин спасли как раз пижамы, правда, моего бренда. Когда я надевала пижаму, я чувствовала себя настолько женственно и сексуально, что хотелось сразу накраситься, сделать прическу и кучу селфи. Мне так повезло, что однажды я создала бренд пижам, которые надеваешь и чувствуешь себя в них, как в вечернем платье. В моем понимании домашняя одежда должна быть из экологичной ткани и никак иначе, потому что тело должно дышать. Мои пижамы сшиты в России и из эко ткани-тенсель. Ещё большой плюс таких пижам, что в них прохладно летом и тепло зимой.

Татьяна Котова

Напоминаем вам, что по итогам присланных на сайте Музея Москвы заявок его команда подготовит онлайн-проект и выставку, соавтором которой может стать каждый. Заявки принимаются до 31 августа 2020 года включительно.