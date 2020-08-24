СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

24.08.2020, 20:08, Новости дня

Белорусские спецслужбы искали и задерживали боевиков «ЧВК Вагнера» по наводке СБУ, представители которой могли спровоцировать на улицах Минска беспорядки, считает российский журналист и депутат Московской городской думы Андрей Медведев.

Медведев прокомментировал видео на котором видно, как 9 августа агрессивная толпа на перекрестке Машерова и Победителей в Минске теснила ОМОН, а провокатор бросил петарду в толпу протестующих из-за спин милиционеров.

«То есть пока белорусские спецслужбы по наводке СБУ ловили и искали мифических «боевиков ЧВК Вагнера», которые приехали якобы в Белоруссию, якобы для организации беспорядков, другие люди сделали все, что надо», – написал журналист в Telegram-канале.

По его словам, были «подготовлены группы, отработано взаимодействие, схемы провокаций на улицах, атаки и отходы». При этом Медведев допустил, «что занималась этим все та же СБУ». «Во всяком случае, опыт у них для этого изрядный. И вот эти группы белорусские силовики не вычислили и не сработали на упреждение», – отметил он.

Медведев задался вопросом, «случайно ли вышло или как с российскими охранниками, было ли это «чье-то хитрой задумкой». «И где сейчас все эти люди, которые вероятно устраивали провокации? Кто они? И готовы ли они к более жестким действиям на следующих митингах оппозиции?» – добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».