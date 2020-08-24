Поручение вице-премьера Трутнева

24.08.2020, 20:00, Разное

В Коми компании с кипрскими корнями чиновники хотят разрешить золотодобычу в национальном парке мирового значения. Называем их поименно.

15 августа на встрече с представителями политических партий врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что на месторождении Чудном будет возрождена добыча золота, которая спасет соседний моногород Инту. Угольная шахта в Инте находится в состоянии банкротства, а золотодобыча может дать новые рабочие места. Заявление Уйбы, всегда производившего впечатление дальновидного политика, вызвало эффект противоположный тому, на который он, вероятно, рассчитывал. Вместо долгожданного решения проблем Инты накануне республиканских выборов он, по сути, анонсировал «новый Шиес». Дело в том, что месторождение Чудное находится в национальном парке «Югыд ва», первом российском нацпарке, включенном в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Югыд ва» на языке Коми — светлая вода. «Заходишь в ручей, кажется, дно совсем рядом. А там глубина. Вода прозрачная метров на шесть», — говорит Иван Иванов, председатель Комитета спасения Печоры — старейшей в республике экологической организации. В «Югыд ва» масса горных рек, которые с Урала несут свои воды в Печору, которая по-прежнему считается самой чистой рекой Европы.

Печора. Фото: facebook.com/yugydvaИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА УЙБЫ

«…Считаю очень важным вывод из юнесковской кабалы Чудного. Чудное никакого отношения, конечно, к "Югыд ва" не имеет, здесь чистая юнесковская история: мол, пусть они это золото не добывают здесь. Поэтому есть жесткое поручение [вице-премьера] Трутнева: до 31 августа Минприроды дает заключение, мы его курируем сейчас, что никакой связи с "Югыд ва" нет, это разные совершенно истории. Границы <нацпарка> 100 процентов будут сдвинуты. И это не просто в добыче дело, это горно-обогатительная фабрика будет».

Врио Республики Коми Владимир Уйба. Фото: РИА Новости

Самая известная и крупная река нацпарка — Кожим. Она берет начало в районе Чудного. Водоемы «Югыд ва» наравне с девственными лесами дали возможность включить парк в списки мирового достояния. Это случилось в 1995 году, уже через год после его создания.

А еще через два года была предпринята первая из 10 попыток пустить в «Югыд ва» золотодобытчиков.

200 тысяч гектаров, в том числе Чудное, тогдашний глава Коми Спиридонов вырезал из границ нацпарка своим постановлением. Верховный суд Коми по иску Гринписа это решение отменил. В 2004 году правительство Коми снова исключает из парка земли вокруг Чудного — уже 35 тысяч га. Прокуратура отменяет и это решение — снова по жалобе экологов. Через четыре года администрация города Инты внезапно заявляет, что Чудное вообще не входит в нацпарк. Прокуратура — суд — признание действий администрации незаконными.

Река Кожим — северная граница национального парка «Югыд Ва». Фото: Wikimedia

Тем не менее еще через год ЗАО «Голд Минералс» получает лицензию на разработку месторождения Чудное. А через месяц Минприроды РФ исключает его из границ нацпарка, превращая в земли промышленного назначения. Через год Инта передает 1900 га нацпарка в аренду «Голд Минералс». Ведется геологоразведка.

Озеро Грубепендиты и река Балбанью становятся белыми от пыления и стоков. Из реки уходит рыба — кумжа и хариус.

Работа ведется два года — до решения Верховного суда, признавшего незаконными действия Минприроды.

В 2014 году Верховный суд еще раз признает: изъятие земель из границ объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО невозможно. В ответ Минприроды предлагает поправки к ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», которые сделали бы эту операцию законной. А после их отклонения вносит предложение об изменении границ национального парка «Югыд ва» — снова безуспешно.

Обратите внимание: все это время ведомство, ответственное за охрану национальных природных ресурсов, прилагает массу усилий, чтобы отдать эти самые ресурсы под промышленное освоение. И продолжает это делать сейчас: год назад, в 2019 году, Минприроды поручило подведомственному ВНИИ «Экология» разработать эколого-экономическое обоснование для вывода 50 тыс. га из состава национального природного парка для промышленных нужд. Как бы в обмен в нацпарк предлагалось включить втрое больше земли, принадлежащей двум лесничествам.

«Они хотели выпилить кусок горной тундры, а взамен добавить темнохвойной тайги, — поясняет Иван Иванов. — При этом в этой тайге нет тех редких видов, которые мы утратим, если Чудное выведут из границ нацпарка».

Почему именно этот небольшой участок столь критичен для парка площадью в 2 млн га?

ОБЪЯСНЯЕТ АКТИВИСТНина Ананина, объединение «Экологи Коми»

«Чудное расположено в самом центре нацпарка. Они хотят таким бубликом изменить границы парка, откусить кусок из середины. Но это на карте можно сделать, а в реальности из нацпарка территорию вырезать невозможно.

Участок находится между верховьями рек Балбанью и Кыжим, добыча золота там уничтожит их.

А Кыжим — жемчужина «Югыд ва». Когда сплавляешься там по ручью, с одной стороны — скалы, а на другом берегу — лунный пейзаж: это результат деятельности «Голд Минералс» в нацпарке. Породу дробили, отходы сваливались прямо на грунт. По оценкам Коми научного центра РАН, последствия той, прошлой добычи, будут устранены только через 300 лет».

В начале года казалось, что вопрос золотодобычи в «Югыд ва» закрыт раз и навсегда: после подачи в администрацию президента более ста тысяч собранных Гринписом подписей в защиту парка оттуда пришло заключение: «Исключение части территории из границ национального парка противоречит действующему законодательству и международным обязательствам Российской Федерации».

Однако это как раз тот случай, когда мнение президентской администрации не истина в последней инстанции. У «Голд Минералс» не отозвана лицензия на разведку и добычу рудного золота на месторождении Чудном. Больше того, приостанавливая ее, Минприроды указало, что делает это лишь «до изменения границ национального парка «Югыд ва». А уже в июне в Госдуму поступил проект поправок в закон «Об особо охраняемых природных территориях», в которых правительству РФ передается право определять и изменять границы охраняемых территорий.

Кто с таким рвением бьется за пересмотр этих границ? Вот поименный список авторов законопроекта № 974393-7: это члены Совета Федерации Юрий Воробьев, Андрей Турчак, Алексей Майоров, Елена Зленко, Вячеслав Наговицын и депутаты Госдумы Сергей Неверов и Владимир Бурматов.

Член Совета Федерации Юрий Воробьев — один из авторов законопроекта. Фото: duma.gov.ru Вячеслав Наговицын. Фото: egov-buryatia.ru

Если он будет принят, это им будут благодарны бенефициары «Голд Минералс», когда взрывы распотрошат хребет Малдынырд. Кто эти бенефициары? Согласно базе данных «Спарк-Интерфакс», это четыре кипрские офшорные компании, поровну разделившие доли, доставшиеся им в 2012 году от российских компаний «Миреко» и «Норд Минералз» — дочки золотодобывающего ПАО «Высочайший». Сама «Голд Минералс» — микропредприятие, в штате три человека.

Андрей Турчак. Фото: РИА Новости Сергей Неверов. Фото: РИА Новости

Еще раз: чтобы четыре кипрских офшора получили выгоду (суммарный запас золота оценивается почти в 600 тонн), лоббируются изменения в законодательстве РФ, которые приведут к колоссальному и невосполнимому ущербу.

Алексей Майоров. Фото: council.gov.ru/СЛОВО ЭКСПЕРТУМихаил Крейндлин, эксперт по особо охраняемым природным территориям Гринпис

«Законопроект действительно пока не дошел даже до первого чтения. И сейчас изменить границы парка нереально, что бы ни говорил Уйба. Законы “Об особо охраняемых природных территориях” и “Об охране окружающей среды” не позволяют этого делать. Более того, заявления о скором изменении границ "Югыд ва" противоречат еще и вступившему в силу решению Верховного суда. Поэтому подобные заявления главы республики, конечно, безответственны.

Как только там построят карьер, ландшафт будет полностью разрушен, уничтожены реки, и дальше вниз все это потечет. Процесс добычи золота связан с выщелачиванием, использованием цианидов. Это очень токсичные выработки».

Елена Зленко. Фото: yamal-region.tv

Через 10 дней, согласно поручению вице-премьера Трутнева, в Коми должны найти схему, которая позволит подписать приговор «Светлой воде». При этом у местных жителей есть многолетний опыт экопротестов. Разрешение на золотодобычу может стать еще и катализатором затяжного внутриполитического кризиса в республике.

Владимир Бурматов. Фото: rusplt.ru

Татьяна Брицкая

собкор в ЗаполярьеP.S.

«Новая» направляет запросы о судьбе «Югыд ва» Юрию Трутневу и Владимиру Уйбе.