Удивительные факты о взаимоотношениях природы и человека

24.08.2020, 19:59, Разное



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Что дает природа нашему психическому здоровью

Приведем характерные примеры влияния природы на состояние психики людей.

1. Общение с природой облегчает стресс. Ученые могут определять это достоверно, измеряя уровень «гормона стресса» кортизола в слюне. Близость зеленых зон производит существенный эффект.

2. Пребывание на природе уменьшает усталость, снижает чувство гнева. Это показал крупный систематический обзор исследований по этой теме.

3. Живописные места помогают людям почувствовать себя более счастливыми. Исследование показало, что это касается красивых мест, созданных как природой, так и человеком.

4. У детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) контакт с природой облегчает симптомы этого расстройства.

5. У взрослых людей на природе становятся легче симптомы депрессии.

В большей части цитируемых нами исследований идет речь о зеленых зонах – парках, лесах, полях. Однако так называемые голубые пространства (места около воды) также способствуют улучшению здоровья. Работа, опубликованная в 2020 году журналом Environmental Research, показала, что частые прогулки по побережью и даже мимо фонтанов обладают положительным действием на здоровье.

Чем больше, тем лучше?

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что сравнительно небольшая «доза» общения с природой оказывает влияние на психическое и соматическое здоровье людей. Максимальную пользу получают те, кто находился в зеленых пространствах 200-300 минут в неделю. Ученые указывают, что более длительные периоды не усиливали эффекта на здоровье. Впрочем, о «передозировках» авторы исследования не сообщают.

«Даже люди с длительными заболеваниями были склонны часто сообщать о лучшем состоянии здоровья после того, как проводили 120 минут на природе», – сообщал соавтор этого исследования Мэтью Уайт (Mathew White) из Экстерского университета в статье, опубликованной The Conversation.

Как это работает?

В настоящее время есть две основных теории влияния природного окружения на психическое состояние людей. Первая – теория восстановления внимания. Ее сторонники указывают, что человек может сохранять концентрацию внимания лишь в течение определенного времени, далее следует утомление. Пребывание на природе помогает восстановить эту способность. Это, в свою очередь, улучшает субъективное восприятие собственного состояния и здоровья. Вторая – теория уменьшения стресса, название которой утверждает само за себя.

Виртуальное свидание с природой

«Суррогатное» общение с природой – посредством фильмов и виртуальной реальности – тоже может улучшать психическое состояние людей. Ученые утверждают, что эффект такого воздействия хоть и меньше, чем у физического пребывания на природе, но сопоставим с ним по определенным параметрам. Так, виртуальная реальность, воспроизводящая дикую природу, влияет на психику людей лучше, чем виртуальная реальность с городским окружением. Она улучшает настроение.

Таким образом, при отсутствии возможности выбраться на реальную природу, можно попробовать обращаться к виртуальной. Возможно, качественная визуализация природы (фильмы, фотографии), улучшит наше настроение, когда другие немедикаментозные способы его поддержания будут недоступны.

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