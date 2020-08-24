Перевозившее взорвавшуюся в Бейруте селитру судно принадлежало не россиянину

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24.08.2020, 19:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНастоящим собственником корабля Rhosus, доставившим в порт Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, был не житель России Игорь Гречушкин, а киприот Хараламбос Маноли, следует из совместного расследования журналистов OCCRP.

В расследовании отмечается, что Игорь Гречушкин не владел Rhosus, а был посредником и просто сдавал судно в аренду через офшорную компанию, зарегистрированную на Маршалловых Островах, передает «Коммерсант».

Согласно документам, истинным владельцем Rhosus был кипрский судоходный магнат Хараламбос Маноли. Он владел судном через компанию, зарегистрированную в Панаме, которая получала почту в Болгарии. Сам Маноли отрицает, что имеет отношение к судну, отмечается в исследовании.

Ранее в связи со взрывом в порту Бейрута в отношении 25 человек были открыты уголовные дела. Из них 19 человек задержаны, включая гендиректора порта Хасана Крейтема, гендиректора таможенной службы Бадри Дахера и бывшего главу таможенной службы Шафика Мерии.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.



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