Мнение: Письма. Разморозка ресурса любви

24.08.2020, 19:45, Разное

Некоторые люди пишут, что у них ничего не получается с отношениями.

Полная заморозка ресурса любви. Блок.

То есть совсем ноль. Отношения ни с кем даже не начинаются, даже и намека нет.

У многих ресурс любви не совсем убит, но основательно придушен. То есть что-то начинается, но тут же заканчивается.

Посмотрим пару мужских писем про то и это.

Ну вот, например, пишет автор.

qwerty1237

Уважаемая Эволюция!

У меня огромная проблема….

Работы приличной нет, живу с мамой, денег на проституток не хватает даже, ну а бабы не дают совсем. Секса – не было ни разу в жизни, хотя у многих уже дети подросли.

Вроде бы и не парюсь…

Как бухну, порываюсь написать в блог.

Что делать? Что не так с моей жизнью?

Мне очень плохо.

Спасибо за внимание.

Этот автор несколько раз в рубрику писал, вот недавно тоже, про то, что не любит броских девушек и прочую зелень.

Зеленый виноград надо снять полностью, чтобы увидеть проблему. Но вот, допустим, он не притворяется, ЗВ снял и проблему свою честно увидел. Теперь можно не удивляться оказии, а понимать, что и почему. И действовать.

Работы нормальной нет, девушки нет и не было. Работу нормальную надо искать, а пока работать на любой, какая есть. На любой, лишь бы работать, и в процессе работы искать новую работу. Под лежачий камень вода не течет! В переводе на язык поля это значит: в состоянии бездействия нет потока. Когда вы не заняты ресурсом, энергии в этом ресурсе нет. Если вы всю жизнь работали, вы можете позволить себе какое-то время не работать и искать работу, но времени у вас мало. Через три месяца ресурс работы будет разрушаться. А если вы никогда не работали, вам нужно начать хоть какую-то работу. Это очень важно, чтобы раскачать хоть небольшой поток, чтобы поиски работы могли увенчаться успехом.

Что касается девушки, девушку может найти любой мужчина. Весь вопрос – какую девушку.

Все, у кого нет девушки, но очень хочется, имеют завышенную планку притязаний. Из-за ЗВ, из-за короны, из-за репейника. Они не видят, что их имидж+экономика не тянет на тех симпатичных и сексуальных девушек, которые им нравятся. Можно (и нужно) прокачивать имидж и экономику, чтобы симпатичные девушки начали обращать на вас внимание, но уже сейчас вы тоже можете кому-то понравиться. Просто опустите планку до реалистичной.

Как бы цинично ни звучало, это гуманно и реалистично. Если девушка симпатичная, у нее есть варианты лучше вас, просто признайте это. Может быть среди более полных женщин, женщин постарше, женщин, у которых больше материальная нужда, есть та, для которой вы будете симпатичны, со своим плохим имиджем и плохой экономикой. И она может понравиться вам, если вы будете жить на земле, в реальности, а не в облаках иллюзий, где вы – не вы, а некий герой из фильмов.

Нет ничего хитрого в этом и обидно это только для короны. Прокачивайте ОЗ свою и будете нравиться девушкам с большей ОЗ, чем сейчас. А пока не прокачали, смотрите на проблему реалистично и не зарьтесь на тех, кому вы не нужны. В ОЗ входит и экономика, и образование, и имидж, и здоровье. В основном, социальные ресурсы, хотя очень хорошо прокачанная любовная ОЗ и имидж покрывают недостаток социальных ресурсов, но это не про вас, если вы одиноки.

То есть снизить планку – раз, найти адекватный круг общения для знакомств – два. Тиндера мало! Нужен круг общения в реале, чтобы энергия циркулировала, иначе вы и виртуально не сможете никому понравиться и будете застревать в виртуальной френдзоне с бесконечными переписками ни о чем. У вас не будет потока в ресурсе, пока не будет обратной связи в физической реальности. Здесь как с работой. Надо начать делать хоть что-нибудь, чтобы сдвинуть лежачий камень.

Круг общения в реале упомянутого автора – молодежная музыкальная тусовка. Нужно найти другие круги общения вместо этого или в плюс. Круг общения должен соответствовать вашей ОЗ, это очень важно, и он должен быть разнополый, не менее трети должно быть людей того пола, который вам нужен (в данном случае женского), лучше половина, еще лучше две трети. И лед тронется.

Но.

Кое-что еще имеет значение, когда процесс уже сдвинулся с мертвой точки, но буксует.

Вы знакомитесь, немного общаетесь, но сближения не происходит.

Предположим, вы выбрали шапку по Сеньке, то есть человека не слишком большой для себя ОЗ. Допустим, у вас началось общение, но сразу же застряло.

Это значит у вас слишком много багов.

Это второе после завышенной планки. Планка может быть более-менее, но баги отвращают от вас даже тех, кого ваш имидж-экономика не оттолкнули в начале и кто понравился вам.

Чтобы с огромными багами иметь шанс на отношения, вам придется снизить планку ОЗ еще ниже. Намного ниже. Вряд ли вы сможете.

У тех, у кого нет багов в общении, ситуация обратная. Они могут преодолеть огромный разрыв ОЗ, то есть могут понравиться даже тем, кто их по ОЗ намного больше. Весь вопрос – начать общение, а дальше их СЗ начнет расти. Это нерыбы и рыбаки, как вы, наверное, догадались.

А вот рапаны, у которых всегда куча багов, – наоборот. Даже если у человека ОЗ равная им или немного меньше, через несколько свиданий его от них начинает тошнить. Сами они не замечают у себя никаких багов и голову ломают, почему же не получается. Мистика.

Посмотрим письмо еще одного автора. Этот тоже уже писал. И вот его новое письмо.

weckled

Добрый день. Писал вам раньше https://evo-lutio.livejournal.com/917779.html.

Другая ситуация: познакомился с девушкой в метро пару месяцев назад. Заговорил с ней в вагоне поезда, оказалось выходим на следующей и живем недалеко. Она улыбалась, выронила карту тройка когда шли на эскалатор, от неожиданности мне показалось. Перекинулись парой фраз, на предложение обменяться контактами вежливо и подробно объяснила что не сидит в соцсетях и не ходит гулять с незнакомыми людьми, потому что это ни к чему не приводит. Я сказал что она пессимист-фаталист и пошел в свою сторону.

(Дальше посмотрим пример, как общается автор. Но уже здесь заметно его корону. Ему кажется, что он нравится девушке и он предлагает ей обменяться контактами. Не просит ее телефон, а предлагает свой! И в ответ на ее пояснение, что она не жаждет переписок, осаживает ее и бранит)

Через день я встретил ее недалеко в переулке и как раз подумал о ней, остановил ее и сказал что как раз думал ее встретить. Взял телефон, сказав что уже можно, она нехотя дала, но улыбалась.

(Любая рыба, встретив случайно девушку, которая понравилась в метро, не сможет сдержать радости и скажет, что это судьба. Но не рапан. Наш рапан деловито приветствует и разрешает ей дать себе телефон. Неудивительно, что девушка дает “нехотя”)

Потом переписка довольно взаимная. Через несколько дней снова встретились в метро, но я совсем не ожидал, не узнал ее. Она была так красиво одета, не так как в те разы, я прямо дар речи потерял. На выходе из метро она сказала “ну что, пока? или..” Я сказал улыбнувшись “пока” и пошел в свою сторону – был уставший и хотел домой.

(Он не лыком шит, наш автор, не зря же он – мамина конфетка)

На следующий день так и написал что потерял дар речи вчера. Потом снова переписка – еще раз звал гулять , она говорила что даже не знает, очень устала и нервно на работе, но вроде и прогуляться надо. В общем нет. Потом пауза в переписке.

(Сейчас поглядим, как он звал гулять и почему ему отказали. Хотя и так уже ясно наверное?)

Последний диалог:

Я: Привет, пошли как-нибудь гулять? А то я уже забываю как ты выглядишь)

О: Привет,у меня один выходной на следующей неделе,даже не знаю,как буду его проводить..

О: Может оно и к лучшему(:?

Я: Оу мисс, боюсь даже спросить, что же это за день в вашем столь плотном графике?

(Его корону равенства так бомбит, но без Кривляки он уже не может общаться. Понимаете, почему мужчины в короне равенства вечно кривляются? Им кажется, что девушка унижает их, когда ломается, и они не могут сдержать гнев, но вуалируют гнев “шутками”, от которых пахнет общественной уборной)

Я: В общем да, без явного интереса с твоей стороны, может и к лучшему) но ты не говоришь нет)) так бы я уже перестал вспоминать.

(Здесь целая компания багов. Оправдашка объясняет, что предлагает он лишь потому, что она не говорит нет. Штурман пугает, что если так будет дальше, он ее забудет. Попрошайка возмущена, что ее динамят)

О: Я тебе сразу сказала,что не гуляю с незнакомыми людьми

О: Не знаю,почему ты тогда это не воспринял как нет.

(В ответ на упреки в динамо девушка просто вынуждена была сказать твердое нет)

О: А вообще лучше не трать время и не вспоминай

Я: Ок)

(Вот так все рапаны нарываются. Ноют и выпрашивают их послать. Зачем это делается, кто понимает?)

Ощущения неприятные. Надо было сразу отстать?

Мне казалось, что можно разжечь интерес.

(Не разжиганию интереса пока надо учиться, надо учиться не убивать ту лояльность, которая есть по умолчанию. Запас лояльности к мужчинам примерно своего возраста примерно свой ОЗ есть у каждой женщине. Если от него не воняет, если он не пьян в дугу, если прилично выглядит и не хамит, женщина относится к такому мужчине нормально или хорошо. Надо очень постараться, чтобы вызывать раздражение у женщины, тем более если она уже дала свой номер телефона и начала переписку. Но наш автор в окружении своих багов сумел)