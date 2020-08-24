 

Зеленский верит, что война на Донбассе закончится в этом году

24.08.2020, 19:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что война на Донбассе закончится в 2020 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

“Я хочу верить, что это произойдет в этом году, очень хочу в это верить. И верю. Я не хотел бы называть имен, но сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, – так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления – никто такого не делал”, – сказал Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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