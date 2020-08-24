 

Мнение: Электронная версия анекдотов псевдо-хармса

24.08.2020, 19:30, Разное

Кто ждал электронной версии книги про анекдоты псевдохармса, то вот она на литресе.

(Правда, мне гораздо приятней, если вы покупаете бумажную версию!
А еще скоро будет автограф-сессия)

Кроме того, издательство включило мою предыд. книгу  "Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства" в свою акцию на литресе "Клики, лайки и лайфхаки! –30%", так что если кто любит этот формат, ловите момент.

Источник: Шакко



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