Мнение: Электронная версия анекдотов псевдо-хармса

24.08.2020, 19:30, Разное

Кто ждал электронной версии книги про анекдоты псевдохармса, то вот она на литресе.

(Правда, мне гораздо приятней, если вы покупаете бумажную версию!

А еще скоро будет автограф-сессия)

Кроме того, издательство включило мою предыд. книгу "Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства" в свою акцию на литресе "Клики, лайки и лайфхаки! –30%", так что если кто любит этот формат, ловите момент.