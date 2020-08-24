Мнение: Последствия свержения «колхозника», запрещённый приём в Чикаго и «чёрные» гранты от Фейсбука

24.08.2020, 19:13, Разное

1. Виктор Мараховский рассказывает про типичное и ожидаемое развитие событий после очередной цветной революции:

Ув. друзья, после того, как просидевший множество лет у власти колхозник, обличавший происки американского империализма и несколько раз продлевавший себе срок на троне, спалился на выборах (был обвинён в подтасовках, на улицы вышли толпы протестующих, пролилась кровь, силовики приняли сторону народа) – переходное правительство возглавила хрупкая женщина, пообещавшая провести настоящие честные выборы в течение двух месяцев.

Как вы уже все, разумеется, догадались, речь о Боливии, которая в конце осени минувшего года рассталась с 14-летним правлением фермера Моралеса, а власть упала во взволнованные руки проамериканских ультраправых. Временная президент Жанин Аньес для начала освободила военных от ответственности за убийство протестующих сторонников Моралеса (а их было застрелено немало), но успокоила публику заверением, что вот-вот будут выборы и она лично за власть не цепляется и выдвигаться не будет.

Выборы – честные и настоящие – должны были пройти в феврале 2020 года.

Но в январе в связи с непростой обстановкой их назначили на май. И да, Аньес заявила, что выдвигаться в постоянные президенты таки будет.

Тем временем было убито больше тридцати противников временного режима, сотни попали в тюрьмы.

В мае выборы также не состоялись в связи с коронавирусом. Их было решено перенести на начало сентября.

Но летом Аньес заявила, что коронавирус всё ещё свирепствует, поэтому выборы отложены до конца октября.

Несмотря на то, что силовики могут убивать протестующих безнаказанно – боливийцы уже несколько недель бастуют (“усугубляя кризис экономики”), распевают песни, высказывают намерение голосовать за социалистов Моралеса – и требуют вернуть осточертевшего колхозника на место.

https://t.me/vmarahovsky/1646

Боливийцам не позавидуешь. Выбор между проамериканскими правыми и антиамериканскими левыми не из приятных.

2. Их нравы:

https://www.mirror.co.uk/news/us-news/elderly-man-sweeping-path-sucker-22538815

Пожилой мужчина, который чистил дорожку в Чикаго, стал жертвой неспровоцированной атаки с использованием запрещённого боксёрского приёма.

Полиция в городе – который столкнулся с ростом насильственных преступлений – выпустила видео с нападением.

Подозреваемый атаковал жертву, а затем сбежал с места преступления. <…>

Клип начинается с того, как дворник идёт по дорожке с метлой.

Проходящий мимо мужчина, одетый в белую майку, синие шорты и синие кроссовки, внезапно наносит удар.

При этом, как видно, не происходит никакого диалога между двумя людьми.

Полиция не сообщила никаких данных о состоянии жертвы и её личности.

Убийства и перестрелки резко участились в Чикаго на протяжении первых семи месяцев этого года.

440 убийств и 2240 пострадавших в перестрелках до конца июля можно сравнить с 290 убийствами и 1,480 перестрелками в Чикаго за тот же период прошлого года.

Июль был особенно полон насилия; в городе зарегистрировано 105 убийств и 584 случаев стрельбы.

Как вы, вероятно, помните, коллеги, эта игра весьма популярна в США. Характерно, что в тексте новости ни разу не упоминается, что нападающий – чернокожий, а пострадавший – белый.

3. Между тем, пока на улицах США бьют белых дворников, а лутеры громят бары и магазины (тоже, в основном, белых хозяев), которым и так непросто на фоне коронавируса, Фейсбук решил оказать целевую поддержку чёрному бизнесу:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/08/21/n_14829829.shtml

Facebook запустил программу грантов на $40 млн для предприятий, принадлежащих чернокожим, пострадавших от пандемии коронавируса, передает CNN.

Уточняется, что данная поддержка является частью инициативы компании по оказанию помощи чернокожим, о которой было объявлено в июне.

Компания планирует выдать 10 000 грантов чернокожим предпринимателям со штатом до 50 человек. Соответствующие требованиям лица могут подать заявку онлайн по 31 августа.