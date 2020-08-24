Два учителя провалились под пол в астраханской школе

24.08.2020, 19:08, Новости дня

Два учителя пострадали, провалившись под пол в спортзале школы в Астрахани во время проверки эвакуационных выходов, сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Инцидент произошел в понедельник в школе №58 в Астрахани, передает РИА «Новости».

«В помещении спортзала провалилась напольная плита на площади три квадратных метра. Пострадали два учителя, проверявшие эвакуационные выходы», – сказали в МЧС.

Там уточнили, что пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.