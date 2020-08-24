 

Два учителя провалились под пол в астраханской школе

24.08.2020, 19:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДва учителя пострадали, провалившись под пол в спортзале школы в Астрахани во время проверки эвакуационных выходов, сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Инцидент произошел в понедельник в школе №58 в Астрахани, передает РИА «Новости».

«В помещении спортзала провалилась напольная плита на площади три квадратных метра. Пострадали два учителя, проверявшие эвакуационные выходы», – сказали в МЧС.

Там уточнили, что пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Лукашенко согласился принять участие в открытии мемориала подо Ржевом

07.08 / Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в “бункере”

24.08 / Московским родителям разрешили самим выбирать формат обучения школьников

24.06 / Москалькова подтвердила обсуждение возвращения в Россию Ярошенко и Бута

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

28.06 / Клинцевич и Цеков ответили Коларжу

02.07 / Симоньян высмеяла «переживания» Риги из-за влияния RT на арабов в Латвии

05.08 / Салли Йейтс: Российское вмешательство в выборы – серьезнейшая угроза национальной безопасности США

26.06 / Иностранных экспертов заинтересовал механизм дистанционного голосования в Нижнем Новгороде

02.05 / У “Бессмертного полка” в Севастополе украли 500 портретов. В краже обвинили другой “Бессмертный полк”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска