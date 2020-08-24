 

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

24.08.2020, 19:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБелорусская авиакомпания «Белавиа» продлила до 14 сентября приостановку рейсов в ряд российских городов.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов … во все пункты РФ по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород – по 24 октября)», – говорится в сообщении на сайте компании.

Решение принято «в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации».

В пресс-службе компании РИА «Новости» уточнили, что под «всеми городами» подразумеваются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия, а Черногория включила Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом. 



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