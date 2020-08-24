Республиканская партия выдвинула Трампа на второй срок

24.08.2020, 18:48, Новости дня

Республиканская партия США официально выдвинула президента Дональда Трампа на второй срок, голосование прошло в прямом эфире партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, голосование продолжается, передает РИА «Новости».

При этом голосование является формальным, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз и получил все 2,4 тыс. голосов партийного съезда, кроме одного голоса.

Ранее в понедельник Республиканская партия утвердила Майкла Пенса в качестве своего кандидата в вице-президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Кандидатура Пенса была одобрена без подсчета голосов делегатов съезда. Объяснялось это тем, что конкурентов у Пенса не было.

«Леди и джентльмены, делегаты и гости, я рад объявить, что … Майкл Пенс получил единогласную поддержку нынешнего съезда, чтобы стать кандидатом Республиканской партии на пост вице-президента США», – провозгласил конгрессмен Кевин Маккарти (от штата Калифорния).

Пенсу 61 год. Он был напарником Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в США – в 2016 году. После инаугурации Трампа в январе 2017 года является вице-президентом США. До этого был губернатором штата Индиана. В 2001-2013 годах являлся членом Палаты представителей Конгресса (от Индианы), передает ТАСС.

В текущем году Республиканской партии США пришлось неоднократно корректировать график своего общенационального предвыборного съезда из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. В результате введения различных санитарно-эпидемиологических ограничений программа этого партийного слета, транслирующегося в прямом эфире в интернете, а также несколькими новостными телеканалами США, претерпела значительные изменения, он оказался фактически закрытым для прессы.

Для удобства Национальный съезд Республиканской партии США в этом году принято считать проходящим 24-27 августа. Причем в Шарлотте мероприятия съезда идут только в понедельник. Затем они переместятся в основном в Вашингтон. В онлайн-формате будут транслироваться агитационные речи знаковых фигур Республиканской партии. Пенс выступит 26 августа из Форта-Макгенри в Балтиморе, находящемся близ столицы США. Во время англо-американской войны 1812 года гарнизон этого форта успешно защитил гавань Балтимора от атак британского флота. А Трамп, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться в президенты от республиканцев в торжественной речи 27 августа с Южной лужайки Белого дома.