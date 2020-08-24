Заседание группы Конституционного комитета Сирии приостановлено из-за коронавируса

24.08.2020, 18:48, Новости дня

Начавшееся в Женеве заседание малой группой Конституционного комитета Сирии приостановлено в связи с выявлением коронавируса у троих из 45 членов редакционной группы, сообщил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

«Офис специального посланника получил подтверждение, что тестирование трех членов малой группы Конституционного комитета Сирии на заболевание COVID-19 дало положительный результат», – передает ТАСС его слова.

Педерсен также отметил, что третья сессия Конституционного комитета «на данный момент находится в режиме ожидания».

«Офис спецпосланника выступит с дальнейшими объявлениями в надлежащее время», – сказал он.

Уточняется, что коронавирус диагностирован у троих делегатов от сирийского правительства.

По данным телеканала «Аль-Хадас», делегации правительства и оппозиции направлены в карантин. Источники канала полагают, что следующие заседания редакционной группы Конституционного комитета будут перенесены.

Тем временем официального подтверждения этой информации с сирийской стороны пока не поступало.

Как отметил в свою очередь сопредседатель Конституционного комитета Сирии от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Хади аль-Бахра, у трех из 45 членов редакционной группы выявлен коронавирус. Однако он не в курсе, о членах какой из трех делегаций идет речь.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии.