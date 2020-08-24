Берлинская клиника: Алексей Навальный был отравлен

24.08.2020, 18:37, Разное

Клинические исследования указывают на отравление политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщили в клинике Шарите, куда накануне госпитализировали оппозиционера.

«Навальный все еще находится в искусственной коме, но на данный момент никакой серьезной угрозы жизни нет. Клинические исследования показывают, что была интоксикация ингибиторами холинэстеразы, конкретная субстанция на данный момент неизвестна», — сообщили в клинике, уточнив, что яд оказывает сильное действие на организм, что было доказано независимыми исследованиями.

По словам врачей, сейчас Навального лечат препаратом атропин, но каким будет исход болезни пока неясно, так как отравление может сказаться на работе нервной системы.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия — газа зарина и агента VX (последним в 2017 году был убит брат Ким Чен Ына). К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент «Новичок», которым в Великобритании был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Напомним, утром 20 августа Алексея Навального гостипализировали в аэропорту Омска с симптомами тяжелого отравления. После обследования омские врачи заявили, что не нашли ядов в крови политика, но в то же время не смогли поставить точный диагноз. Родные и друзья политика добились его транспортировки в Германию, где сейчас за ним наблюдают врачи.

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