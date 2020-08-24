Личное: Лукашэмбо

24.08.2020, 18:30, Разное

Ближе к выходным стали слышны голоса, что мирный протест в Беларуси сдувается.

Не тут-то было. Вчера, в воскресенье только в Минске на мирный митинг вышло около 300 тысяч человек.



Фото: Соцсети

Они никого не трогали. Не нападали. Они просто хотели, чтобы услышали их мнение — им надоел президент, чьи выборы уже признали нелегитимными многие страны.

Что сделал президент? Он взял в руки автомат.

Я хочу, чтобы вы посмотрели на это:

https://t.me/lenamiro/6949

К дворцу стянули войска. Бронежилеты, каски, автоматическое оружие, военная техника.

Во главе этого безумия — Лукашенко с оружием, с 15-летним сыном Колей, одетым в обмундирование бойца спецназначения, и на вертолёте.

Облетая дворец, Лукашэмбо прокомментировал на камеру действия граждан страны:

https://t.me/lenamiro/6952

«Как крысы разбежались».

Вот об этом я и хочу высказаться.

Кто такой президент?

Это человек, за которого проголосовало большинство граждан страны, но он защищает конституционные интересы всех жителей.

Даже тех, кто голосовал против.

То есть, функция президента — защищать всех, вне зависимости от их политических пристрастий.

Человек, взявший в руки оружие, готов стрелять — это факт. Иначе бы он не держал в руках автомат.

Может ли президент позволить себе такое?

Может, но он тут же становится нелегитимным.

Президент с автоматом автоматически перестаёт быть президентом, потому что главная функция самой этой должности — защищать всех без исключения граждан страны.

Комментарий Лукашенко про крыс — вишенка на торте.

Президент страны просто не может считать своих работодателей крысами. Думаешь про них плохо — уходи.

После того, как Лукашеску взял в руки оружие, сел в вертолёт и полетел на охоту против мирных граждан Беларуси, назвав их крысами, стало совершенно неважно, сколько за него проголосовало людей.

Три процента? Тридцать три? Да хоть сто — президент с оружием, нацеленным на людей, априори не может считаться президентом.

Согласны?