 

Андрей Воробьев вошел в топ-5 лучших блогеров среди губернаторов

24.08.2020, 18:23, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место среди ведущих свои блоги губернаторов по уровню цитируемости за минувший июль. Среди лидеров оказался и мэр Москвы Сергей Собянин.

Наиболее цитируемой стала публикация Воробьева о помощи пострадавшим от прорыва дамбы в Рузском округе, которым он пообещал по два миллиона рублей, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Помимо Воробьева и Собянина в число самых популярных попали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



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