 

Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинцам. Одному из них – посмертно

24.08.2020, 18:11, Новости дня

В 29-ю годовщину независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил трем соотечественникам почетное звание Героя Украины. Одному из них – прапорщику Вооруженных сил Украины Вячеславу Кубраку – посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Кубрак удостоен почетного звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное служение украинскому народу.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения глава государства отметил генерального конструктора – гендиректора ГП “Государственное Киевское конструкторское бюро “Луч” Олега Коростелева.

Звание Героя Украины с вручением ордена государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Высокие награды Зеленский вручил на Софийской площади в Киеве во время торжеств по случаю праздника.

В этот же день глава государства заявил, что направил в Кабинет Министров Украины письма об учреждении двух новых государственных премий – имени ученого Бориса Патона и имени композитора Мирослава Скорика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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