Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха

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24.08.2020, 18:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИзоляция экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продлена на сутки, поскольку место утечки воздуха пока не найдено, поиск будет продолжен, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

«По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25 августа в 11.00 мск. После этого экипаж продолжит штатную программу работы на МКС», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее планировалось, что изоляция завершится 24 августа.

«Участники совещания констатировали герметичность всех проверяемых модулей станции. После открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции», – добавил представитель пресс-службы Роскосмоса.

В пятницу на Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили о планах изолировать весь экипаж МКС на три дня в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки воздуха на американском сегменте.

Утечка, предположительно, могла начаться через отверстие в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС, которое могло образоваться из-за попадания микрометеорита.



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