 

Мнение: Новость на минуту

24.08.2020, 18:01, Разное

Гибель (довольно нелепая, кстати) российского генерала в Сирии стала новостью даже не на час, а на несколько минут. Чтобы возник хоть какой-то вялый интерес, российская армия должна понести существенно более высокие потери – либо количественные, либо должностные.

По всей видимости, патриотический психоз на теме внешнеполитических побед Путина ушел в отрицательную зону – они перестали интересовать и вдохновлять массового потребителя этой жвачки. Скорее, даже раздражать. Ну, разве что за исключением небольших групп – либо узкопрофессиональных сообществ, либо откровенно маргинальных личностей с теми или иными психическими отклонениями.

С одной стороны, для режима в таком положении вещей есть несомненный плюс – пропавший наглухо интерес позволяет выдохнуть и перестать беспокоиться обоснованиями военных авантюр, а также побочными негативными эффектами от них. Но есть и проблема: теперь рассчитывать на патриотический угар в качестве эрзац-заменителя несуществующих внутренних успехов тоже не приходится. Неудобные вопросы по поводу причин кризиса конца нулевых годов (за который Путин как тогдашний премьер, а Медведев как тогдашний президент несли полную ответственность) забили психозом на тему "Крым наш" и ожесточенной войной с бандеровцами (правда, в основном на ток-шоу, обогатившиеся непередаваемым украинским шармом беглых представителей Украины, которые принесли с собой совершенно новое представление об эстетике дискуссии, превратив любое обсуждение в одесский Привоз в его самом карикатурном представлении).

На том же повышенном градусе неадеквата на ура прошло вторжение в Сирию – но вот уже пять лет с начала этой войны, и российский потребитель банально выдохся. Тем более, что ему трижды объявили о полной и безоговорочной победе. Вопрос – с кем мы там продолжаем воевать – уже не задают по причине того, что и с первыми тремя победами всё очень неясно.

Возможно, что еще можно найти локальные истории, где есть шанс на небольшой подъем патриотизма – скажем, агрессия против Белоруссии, но даже сейчас понятно, что издержек в этом случае будет существенно больше, чем в прошлые разы. Во всяком случае, на внешнеполитических упражнениях теперь точно можно ставить крест – они перестали работать. Правда, внутриполитические достижения все так же далеки, как горизонт. Поэтому наше информационное поле потихоньку, но уверенно превращается в череду каких-то сиюминутных историй, как на малаховских ток-шоу, когда сегодня зритель хоть убей, не вспомнит, что было вчера.

Источник: Эль Мюрид



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