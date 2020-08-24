В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

24.08.2020, 18:00, Новости дня

На проходной Минского тракторного завода сотрудники ОМОНа задержали в понедельник членов президиума координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом Белорусской службе Радио Свобода сообщил соратник Ковальковой Денис Садовский. Задержанных, как сообщает "Белсат", обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия.

В координационном совете сообщили, что Ковалькова и Дылевский задержаны по административному делу. "Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего, им выпишут штраф", – сказали в совете. Ковалькову и Дылевского посадили в автозак и увезли. В ГУВД Минского исполкома сообщили, что оппозиционеров на МТЗ задержали "в рамках административного процесса".

Координационный совет по трансферу власти – орган белорусской оппозиции. О его создании Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах, объявила 14 августа. В совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в мирной передаче власти в стране. В совет могут входить до 70 человек, семь из которых образуют президиум. Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской, и Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода, были избраны в президиум совета на первом заседании 19 августа.

Сегодня днём запланирована пресс-конференция Координационного совета оппозиции.

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