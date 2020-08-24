Советница Трампа Келлиэнн Конуэй уходит в отставку

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24.08.2020, 18:00, Новости дня

Советница президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в воскресенье объявила, что покидает свой пост, чтобы уделить больше внимания семье.

53-летняя Конуэй была частью ближайшего окружения Трампа еще со времен предвыборной кампании 2016 года. Ее супруг, видный вашингтонский юрист Джордж Конуэй, нередко выступает с критикой в адрес президента.

«Я покину Белый дом в конце этого месяца, – говорится в заявлении Конуэй. – Джордж тоже планирует изменения. Мы расходимся во взглядах по многим вопросам, но сходимся в том, что важнее всего – дети».

Конуэй добавила, что их четверо детей начнут новый учебный год в дистанционном формате.

«Как известно миллионам родителей по всей стране, домашнее обучение требует особого внимания и бдительности», – отметила она.

Конуэй подчеркнула, что решила покинуть пост по собственной инициативе. «Это полностью мое решение, – сказала она. – Со временем я расскажу о своих дальнейших планах».

Тем временем Джордж Конуэй объявил, что будет менее активно участвовать в деятельности «Проекта Линкольна» – организации республиканцев, не поддерживающих Трампа. Конуэй также планирует на время отказаться от публикаций в «Твиттере».



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