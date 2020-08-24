 

Мнение: Роскосмос скоро будет выпускать сковородки…

24.08.2020, 17:52, Разное

Изображение взято с сайта vc.ru

Ну я не могу. Ну кто этого… корреспондента в Роскосмос засунул.

Новая новость от старого знакомого:

Доля гражданской продукции в общем объеме производства Роскосмоса  составляет 54%. Об этом сообщил в понедельник глава госкорпорации  Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Олегович, Роскосмос должен заниматься КОСМОСОМ. Вы ещё похвастайтесь, что начали делать сковородки. Но он же не унимается:

Новые направления деятельности для Роскосмоса – энергетика, медицина,  транспорт, системы управления, для развития беспилотного транспорта. “В  этой части мы видим колоссальные возможности”, – отметил Рогозин.

А ракетами когда вы будите заниматься Дмитрий Олегович? У нас что больше некому заниматься энергетикой, транспортом и медициной?

Продолжение под катом…

Найдено на просторах интернета

У нас в истории уже был период, когда оборонные предприятия выпускали змеевики для самогонных аппаратов. Мы опять летим туда же? Или Дмитрий Олегович перепутал импортозамещение с производством гражданской продукции, я так понимаю, из импортных комплектующих. У нас уже был… Хотя почему был, есть и будет очень много есть, нанотехнологический вуду обещавший планшеты собственного производства, а ограничившийся переклеиванием ярлыков на китайских светодиодах.

За последние три года производство гражданской продукции на Воронежском  механическом заводе выросло в пять раз. Сегодня “Московский институт  теплотехники” (производитель твердотоплевных боевых ракетных комплексов)  специализируется на новых направлениях – система георазрыва пласта,  которая позволяет увеличить эффективность добычи нефти, оборудование для  опреснения воды.

А космосом кто нибудь из них заниматься будет?

Изображения взято с сайта sbmania.net

Ну и в конце, что бы показать образ мышления этого занимательного персонажа, ТАСС приводит отрывок из его знаменательной речи. А я не сомневаюсь, что у Дмитрия Олеговича все речи знаковые, переломные и знаменательные. Причём непонятно, то ли ТАСС вместе со мной уже начали прикалываться с этого Губки Боба нашей космонавтики, либо он на самом деле такой. Вот ЛУЧШАЯ цитата из его речи на пленарном заседании на форуме “Армия-2020”. Рекомендую прочитать несколько раз (выделено мною):

На сегодняшний день, если говорить о количестве гражданской продукции,  выпускаемой Роскосмосом, то это 54% уже сейчас с учетом ракет  космического назначения, орбитальных группировок  социально-экономического назначения. Здесь мы видим колоссальные  перспективы и именно движение туда, где другие отрасли нашей  промышленности испытывают нагрузки, связанные с искусственным  ограничением.

Вот так. Другого Рогозина у меня для вас нет.

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Подсчитаны потери ВВП России из-за эпидемии коронавируса

24.07 / Мнение: Мой комментарий к записи «в Новом рабочем ведется пропаганда социал-шовинизма» от karlsonmarxx в…

03.08 / Мнение: О том, что в России реально рухнуло и задело почти каждого

17.08 / Российский самолет Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Финляндией

30.06 / «Пугает возраст погибших»

05.07 / Август патриарха

17.08 / Ксения Бородина: “Муж думает, что я в пижаме вышла на улицу”

19.07 / Мнение: “разводит скот, чтобы его резать, доить и стричь”

28.04 / Мнение: Вырваться из круга ада

19.08 / Мнение: Жара в Долине Смерти, справедливость в Сиэттле и немцы про американский газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска