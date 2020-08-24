Мнение: Роскосмос скоро будет выпускать сковородки…

24.08.2020, 17:52, Разное

Изображение взято с сайта vc.ru

Ну я не могу. Ну кто этого… корреспондента в Роскосмос засунул.

Новая новость от старого знакомого:

Доля гражданской продукции в общем объеме производства Роскосмоса составляет 54%. Об этом сообщил в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Олегович, Роскосмос должен заниматься КОСМОСОМ. Вы ещё похвастайтесь, что начали делать сковородки. Но он же не унимается:

Новые направления деятельности для Роскосмоса – энергетика, медицина, транспорт, системы управления, для развития беспилотного транспорта. “В этой части мы видим колоссальные возможности”, – отметил Рогозин.

А ракетами когда вы будите заниматься Дмитрий Олегович? У нас что больше некому заниматься энергетикой, транспортом и медициной?

Продолжение под катом…

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У нас в истории уже был период, когда оборонные предприятия выпускали змеевики для самогонных аппаратов. Мы опять летим туда же? Или Дмитрий Олегович перепутал импортозамещение с производством гражданской продукции, я так понимаю, из импортных комплектующих. У нас уже был… Хотя почему был, есть и будет очень много есть, нанотехнологический вуду обещавший планшеты собственного производства, а ограничившийся переклеиванием ярлыков на китайских светодиодах.

За последние три года производство гражданской продукции на Воронежском механическом заводе выросло в пять раз. Сегодня “Московский институт теплотехники” (производитель твердотоплевных боевых ракетных комплексов) специализируется на новых направлениях – система георазрыва пласта, которая позволяет увеличить эффективность добычи нефти, оборудование для опреснения воды.

А космосом кто нибудь из них заниматься будет?

Изображения взято с сайта sbmania.net

Ну и в конце, что бы показать образ мышления этого занимательного персонажа, ТАСС приводит отрывок из его знаменательной речи. А я не сомневаюсь, что у Дмитрия Олеговича все речи знаковые, переломные и знаменательные. Причём непонятно, то ли ТАСС вместе со мной уже начали прикалываться с этого Губки Боба нашей космонавтики, либо он на самом деле такой. Вот ЛУЧШАЯ цитата из его речи на пленарном заседании на форуме “Армия-2020”. Рекомендую прочитать несколько раз (выделено мною):

На сегодняшний день, если говорить о количестве гражданской продукции, выпускаемой Роскосмосом, то это 54% уже сейчас с учетом ракет космического назначения, орбитальных группировок социально-экономического назначения. Здесь мы видим колоссальные перспективы и именно движение туда, где другие отрасли нашей промышленности испытывают нагрузки, связанные с искусственным ограничением.

Вот так. Другого Рогозина у меня для вас нет.