Мнение: Толстые олени, бразильская сыроварня в Сибири и качество советской пшеницы

24.08.2020, 17:50, Разное

1. С обычным мясом мы разобрались, курятины со свининой хватает и на внутреннее потребление, и на экспорт. Теперь дело за национальными деликатесами типа хамона:

Более 12 миллионов рублей будет выделено из регионального бюджета ЯНАО на выведение нового вида северного оленя в Ямало-Ненецком автономном округе.

Завод по производству северных деликатесов из оленины «Ямал Фактория» нуждается в новом, мясистом виде оленя. По словам дирекции предприятия, создание новых пород оленя задумывалось давно, так как с каждым годом окупаемость производства неизбежно идет на убыль. Но теперь ситуация достигла критической точки, срочно нужны нововведения. <…>

Оленина является одним из символов Ямала. К тому же, местная продукция поставляется за рубеж, имеет безупречную репутацию на международном рынке. Выведение нового вида, так называемого «толстого оленя», должно дать огромный толчок в развитии региональной отрасли. Прежде всего, этот вид должен стать выгоднее в количественном плане – с каждого оленя будет больше и мяса, и площади шкуры, которые также высоко ценятся.

https://golos.im/v-janao-vkladyvajutsja-v-vyvedenie-tolstogo-olenja/

2. К вопросу об иммигрантах и их возвращении в Россию:

https://ria.ru/20200820/1575990039.html

Агрипина Ануфриев-Егорофф из семьи староверов, переехавшая два года назад из Бразилии в село Волково в Приамурье, готовится к зиме запустить сыроварню, а позже — наладить поставки моцареллы, сваренной по уникальному рецепту, в Китай.

История этой женщины — особенная. В 2018 году из-за непростой обстановки в семье она приняла волевое решение о переезде на родину. Вместе с сыном-подростком Агрипина перебралась в Амурскую область по программе переселения соотечественников из Бразилии и Уругвая. Она стала одной из первых, кто приобрел жилье по льготной ипотеке, предусмотренной госпрограммой “Комплексное развитие сельских территорий”. Своих сбережений у Агрипины на момент возвращения в Россию не было, женщина-староверка в ипотеку купила дом, с помощью кредита начала строить сыроварню.

Почти год назад она получила гражданство. Все это время Агрипина искала то занятие, которое стало бы делом жизни на новом месте. В Бразилии ее семья производила и продавала сыр под брендом “Балалайка”. Здесь она решила создавать “Сыры от Агрипины”.

3. Блогер genby разбирает миф о том, что современных россиян, – несмотря на рекордные за всю историю урожаи, – кормят хлебом из некачественной пшеницы, а вот советская клейковина была – ого-го, низкосортное же зерно в СССР скармливали исключительно скоту:

Ныне качество зерна оценивают по куче показателей не существовавших во времена СССР. Мало того, сама оценка качества по количеству клейковины ущербна. Главное в зерне это количество растительного белка. <…> Никто в мире, кроме постсоветских стран, клейковину не меряет. Основной показатель это содержание протеина (растительного белка). <…> В СССР его просто не измеряли. <…>

Доля российской пшеницы с высоким содержанием протеина (от 12,5%) в 2019 году выросла до 68% от ее общего урожая. Во Франции в 2017 году выше 12,5% протеина всего 34%, в России 68%. <…>

В среднем 68% протеина в пшенице более 12,5% означают, что клейковины у 68% пшеницы более 23%. То есть, 68% урожая 2019 по советским нормам относится к третьему классу. В 4 из 6 зерновых районах СССР клейковины выше 23% не видели никогда.

Итого.

Качество советского зерна ныне неизвестно. Третий советский класс сильно отличается от нынешнего третьего класса пшеницы, из-за более низких требований. Количество клейковины, используемой в качестве единственного критерия, в советские времена показывало даже более низкие результаты, чем сейчас. Советские люди использовали муку из нынешней фуражной пшеницы и даже не знали что она непищевая. Впрочем и её не хватало, приходилось закупать за границей. А ведь надо ещё оставить пшеницы на семена. Какой тут скот, людям советской пшеницы не хватало.