Берлинский кинофестиваль отменил гендерное разделение наград

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24.08.2020, 17:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОрганизаторы международного Берлинского кинофестиваля (Берлинале) решили, что в 2021 году награды за результаты будут определяться нейтрально с гендерной точки зрения, говорится в пресс-релизе мероприятия.

«Впервые награды за результаты будут определяться нейтрально с гендерной точки зрения. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерной нейтральной основе присуждаются «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана», – сообщается на сайте Берлинале.

«Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по половому признаку является сигналом к росту осведомленности относительно гендерных аспектов в киноиндустрии», – подчеркнули организаторы Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

Кроме того, организаторы заявили, что в 2021 году фестиваль пройдет в традиционном офлайн-формате. Гибридная модель (онлайн и офлайн формат) будет применима для европейского кинорынка (EFM).

В начале августа министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен объявила, что упоминание о женском и мужском поле в удостоверениях личности в стране исчезнут к 2025 году.

Ранее в Бельгии решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте. До этого в Германии решили признавать третий пол – кроме мужчин и женщин там теперь есть так называемые интерсексуалы.



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