 

Зеленский выразил надежду на окончание боевых действий в Донбассе в 2020 году

24.08.2020, 17:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе будут прекращены до конца года.

«Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления – никто такого не делал», – сказал он в интервью телеканалу Euronews, передает ТАСС.

В июле в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

В начале августа Зеленский заявлял, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.



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