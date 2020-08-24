Daily Mail – «премьеры так себя не ведут» — в Шотландии возмутились отдыхом Джонсона

24.08.2020, 17:44, Новости дня

Во время отпуска в Шотландии Борис Джонсон попал впросак. Он установил палатку на участке местного фермера, не позаботившись о разрешении, пишет Daily Mail. В интервью изданию возмущённый землевладелец раскритиковал главу правительства, так как тот, по его словам, подаёт далеко не самый лучший пример для подражания.



Reuters

«Великий побег» британского премьер-министра Бориса Джонсона обернулся фарсом. Оказалось, что во время отдыха в Шотландии он установил «модную» палатку на поле местного овцевода без разрешения, пишет Daily Mail.

Джонсон вместе со своей невестой Кэрри Саймондс и их четырёхмесячным сыном проводили отпуск на полуострове Эпплкросс, где они снимали коттедж за £1,5 тыс. в неделю. Но при этом пара решила разместить свою палатку на соседней огороженной территории, поясняет издание.

Землевладелец Кенни Кэмерон пришёл в ярость от этой новости. Его также раздосадовал тот факт, что Джонсон с Саймондс разводили костёр и перелазили на его поле через забор вместо того, чтобы воспользоваться калиткой.

«Мистер Джонсон должен быть лидером страны, но при этом он совсем не подаёт отличный пример для подражания. Обычно если люди хотят попасть на огороженную территорию, они сначала спрашивают разрешение. Но у меня его не спросили. Просить разрешение — всего лишь проявлять вежливость», — заявил Кэмерон в интервью Daily Mail.

«Он (Джонсон. — ИноТВ) мог бы поставить палатку в саду у коттеджа, и не было бы никаких проблем. Но он этого не сделал. Он легко мог повредить забор, перебираясь через него, чтобы немного сократить путь. Чуть севернее находятся ворота, и они могли бы просто ими воспользоваться», — подчеркнул мужчина.

«Разведение костра — это всегда опасное занятие в сухую погоду. Я знаю, что прошлой ночью у нас прошёл дождь, но было очень сухо», — добавил Кэмерон, который арендует это живописное место на Северо-Шотландском нагорье уже на протяжении 20 лет.

Фермер узнал о незваных гостях только благодаря знакомым, которые увидели фотографии его участка в газете. Возмущённый Кэмерон поспешил лично выразить недовольство Джонсону, но опоздал — премьер уехал в Лондон, а в коттедже остались только его охранники.

Сотрудники столичной полиции принесли извинения Кэмерону, сказав, что они и премьер-министр считали поле частью территории коттеджа. Один из стражей правопорядка заверил репортёра Daily Mail: «Мы уберём палатку и унесём весь мусор».

Кэмерон сказал, что, вероятно, разрешил бы премьеру установить палатку, если бы его спросили, «при условии, что они с уважением отнеслись бы к изгороди и не устраивали бы беспорядок». «Насколько я понимаю, обошлось без повреждений, но они легко могли появиться», — предположил он.

Фермер признал, что он не поддерживает политику Джонсона, и голосовал за независимость Шотландии. Вместе с тем он сказал: «Хорошо, что премьер-министр приехал сюда со своей семьей. Это очень удалённый район. Здесь сплошная тишина и покой».

Отпуск Джонсона совпал со скандалом вокруг школьных выпускных экзаменов. В резиденции премьера сообщили, что его информируют о ситуации, но сам он отказался давать газете какие-либо комментарии по теме.

В начале недели правительство кардинально поменяло отношение к результатам школьных экзаменов, позволив оценивать их учителям, а не «спорному алгоритму». Разразившийся ранее скандал вызвал критику в адрес министра образования Гэвина Уильямсона и обвинения правительства в некомпетентности, напоминает Daily Mail.